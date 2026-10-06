OM : Højbjerg, Gouiri, Harit, Kondogbia… le point infirmerie avant la reprise à Troyes

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’OM avance avec plusieurs incertitudes physiques. Selon L’Équipe, Pierre-Emile Højbjerg doit passer des examens après sa sortie avec le Danemark, tandis qu’Amine Gouiri et Amine Harit sont espérés pour le déplacement à Troyes dimanche. Geoffrey Kondogbia poursuit lui son travail à part.

Højbjerg, la principale inquiétude

La trêve internationale n’a pas épargné l’OM. Dimanche soir, Pierre-Emile Højbjerg a quitté prématurément la rencontre entre le Danemark et le pays de Galles après moins de dix minutes de jeu.

Le milieu marseillais s’est arrêté après une course, laissant craindre un problème musculaire à la jambe gauche, possiblement au niveau des ischio-jambiers. Les staffs médicaux danois et marseillais ont rapidement échangé et des examens doivent permettre de préciser la nature et la gravité de la blessure.

Sa situation est d’autant plus surveillée qu’Højbjerg occupe une place centrale dans l’entrejeu de Bruno Genesio.

Gouiri et Harit espérés contre Troyes

Bonne nouvelle en revanche concernant Amine Gouiri et Amine Harit.

Selon L’Équipe, les deux joueurs se sont entraînés individuellement vendredi et sont espérés pour le déplacement à Troyes dimanche soir.

Gouiri revenait d’un problème à la cuisse contracté avec l’Algérie, tandis qu’Harit avait quitté le Classique face au PSG en raison d’une gêne musculaire.

Leur retour serait particulièrement bienvenu dans un effectif déjà très réduit.

Abdelli a repris, Kondogbia toujours à part

Autre point positif : Himad Abdelli, un temps aperçu avec des béquilles après sa blessure à la cheville avec l’Algérie, a déjà repris l’entraînement avec sa sélection.

De son côté, Geoffrey Kondogbia poursuit son travail individuel à la Commanderie. Son retour avec le groupe est toujours espéré prochainement, mais il n’est pas encore pleinement opérationnel.

Le milieu olympien doit déjà composer avec plusieurs absences et une profondeur très limitée.

Un milieu de terrain sans marge

Dans l’immédiat, Bruno Genesio ne dispose que de Tochukwu Nnadi, Angel Gomes et du jeune Nouhoum Kamissoko comme solutions pleinement disponibles dans l’entrejeu.

Nnadi et Kamissoko avaient d’ailleurs été associés en double pivot lors du match amical face à Montpellier.

Avec Timothy Weah suspendu pour la reprise, l’OM va donc aborder son déplacement à Troyes avec un groupe encore loin d’être au complet.

Les prochaines 48 heures seront importantes pour Genesio, qui doit récupérer progressivement ses internationaux et surtout connaître le verdict concernant Højbjerg avant la reprise du championnat.