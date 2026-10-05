OM : Højbjerg inquiète, Leccese brille encore et le Vélodrome dans le top mondial… Les 3 infos de ce lundi

L’actualité de l’Olympique de Marseille a encore été chargée ce lundi 5 octobre. Pierre-Emile Højbjerg s’est blessé avec le Danemark et fait planer un doute avant Troyes, Milan Leccese continue de se montrer avec la réserve et l’OM confirme son impressionnante puissance populaire à l’échelle mondiale. Voici les trois informations à retenir de la journée.

Højbjerg blessé avec le Danemark, grosse inquiétude avant Troyes

Nouvelle alerte pendant cette trêve internationale. Pierre-Emile Højbjerg, titulaire et capitaine avec le Danemark face au pays de Galles, a dû quitter ses partenaires après seulement quelques minutes.

Le milieu de terrain de l’OM a ressenti un problème physique dès la 8e minute avant d’être remplacé. Les premières informations font état d’une douleur à l’arrière de la cuisse, sans diagnostic définitif pour le moment.

Cette blessure tombe particulièrement mal pour Bruno Genesio. Højbjerg avait disputé toutes les minutes de l’OM en Ligue 1 depuis le début de la saison et constitue l’un des cadres de son équipe. Sa participation au déplacement à Troyes est désormais incertaine dans l’attente des examens.

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Milan Leccese encore buteur et passeur avec la réserve

Pendant que plusieurs internationaux marseillais connaissent des pépins physiques, Milan Leccese continue lui d’empiler les performances avec la réserve.

Le milieu offensif de 17 ans a été directement impliqué sur deux des trois buts lors de la victoire 3-0 face au Gallia Club Lucciana. Il a d’abord délivré une passe décisive sur un centre côté gauche repris de la tête par Joshua Kavoka, avant de trouver lui-même le chemin des filets en fin de rencontre.

Une nouvelle prestation qui confirme la progression du jeune international français U19, alors que son avenir contractuel avec l’OM reste toujours à surveiller.

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L’OM, seul club français dans le top 20 mondial des affluences

Enfin, une statistique vient rappeler le poids populaire exceptionnel de l’Olympique de Marseille.

Selon les données officielles de l’UEFA consultées par Sportune, l’OM occupe la 16e place mondiale des clubs ayant enregistré les meilleures affluences cumulées en 2026. Marseille est surtout le seul club français présent dans le top 20.

Toutes compétitions confondues, le Stade Vélodrome affiche un taux d’occupation moyen de 93 %. Au total, 36 clubs dans le monde ont dépassé le million de spectateurs cumulés sur la période étudiée.

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Entre l’inquiétude Højbjerg, la progression de Leccese et un Vélodrome qui continue de placer Marseille parmi les places fortes du football mondial, ce lundi aura encore offert trois actualités très différentes autour de l’OM.