OM : « Il ne peut pas être aussi mauvais »… Riolo s’interroge sur ce titulaire de Genesio !

La victoire de l’OM à Troyes (0-2) n’a pas dissipé les interrogations autour d’Angel Gomes. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a exprimé son incompréhension face aux performances du milieu anglais. Le journaliste estime que son niveau actuel ne correspond pas aux qualités qu’il lui prête.

« Le niveau d’Angel Gomes est un mystère »

Titularisé derrière Amine Gouiri lors de la victoire marseillaise au Stade de l’Aube, Angel Gomes n’a pas réussi à peser suffisamment dans l’animation offensive. Resté sur le terrain jusqu’à la 87e minute, avant de céder sa place à Geoffrey Kondogbia, l’Anglais a encore livré une prestation discrète.

Sur RMC, Daniel Riolo a livré un constat sévère, mais teinté d’incompréhension, dans des propos relayés par FootMarseille :

« Le niveau d’Angel Gomes est un mystère. (…) Ses performances sont anormales, il ne peut pas être aussi mauvais. Donc, si ça se trouve, tu le changes de contexte, il jouera autrement, ou plus du tout. Mais il faut le savoir. »

Riolo ne se contente donc pas de sanctionner son dernier match. Il s’interroge sur les raisons d’un tel décalage entre les capacités du joueur et ce qu’il montre actuellement sous le maillot olympien.

Un manque d’influence qui devient récurrent

Cette interrogation rejoint les appréciations sévères reçues par Gomes après Troyes. Plusieurs médias ont notamment souligné son manque de verticalité, de prise de risque et d’influence dans les derniers mètres.

Le bilan n’est pourtant pas totalement vierge : Gomes a délivré une passe décisive contre Strasbourg et marqué face au PSG. Mais ces contributions ponctuelles ne suffisent pas à effacer les interrogations sur sa régularité.

Les difficultés restent aussi collectives : Bruno Genesio a lui-même reconnu les limites du jeu marseillais à Troyes, notamment une possession trop prudente et un manque de risques en première période.

Un changement de contexte, mais aucune décision annoncée

En évoquant un autre contexte, Daniel Riolo formule une hypothèse, sans annoncer de départ ni garantir qu’un changement suffirait à relancer le joueur.

Gomes a déjà connu une expérience ailleurs avec son prêt à Wolverhampton lors de la seconde partie de saison dernière. Revenu à Marseille, il reste sous contrat jusqu’en juin 2028. FootMarseille

Pour l’Anglais, l’enjeu immédiat reste de retrouver de l’influence dans le jeu. La victoire collective offre un répit à l’OM, mais elle ne répond pas encore aux questions soulevées par Riolo.