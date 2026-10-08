OM : « Il va falloir se mettre à gagner des matchs »… Riolo met la pression avant Troyes

À quelques jours du déplacement à Troyes, Daniel Riolo estime que l’OM n’a désormais plus beaucoup d’excuses. Dix-septième de Ligue 1 avec seulement trois points, Marseille va enchaîner plusieurs rencontres face à des adversaires supposés plus abordables. Pour le journaliste de RMC, les hommes de Bruno Genesio doivent profiter de cette séquence pour enfin se relancer.

« À un moment, il faut gagner des matchs »

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur le calendrier qui attend l’OM dans les prochaines semaines. Après Troyes, Marseille se déplacera à Angers, puis recevra Le Havre et Toulouse en Ligue 1.

« C’est le parcours dont on a beaucoup parlé. On a dit que leur début de saison avait été compliqué. Mais il va falloir se mettre à gagner des matchs, d’où la pression qui va tomber d’un coup… On n’a pas le droit d’envisager douze points (sur les quatre prochains matchs de Ligue 1, ndlr)? Tu vas jouer des équipes qui ont très peu de moyens, qui donnent le maximum oui et qui se battent, mais à un moment il faut gagner des matchs »

Le calendrier à venir de l’OM offre effectivement une séquence importante pour sortir rapidement de la zone dangereuse.

« Il faut un minimum d’ambition »

Pour Riolo, cette série doit désormais servir de véritable test pour mesurer les ambitions marseillaises.

« Il faut un minimum d’ambition. Ou alors tu joues la 17e place? Si tu ne fais pas plus de huit points sur cette série, il faudra te regarder dans une glace. On a eu les excuses sur les premiers matchs: il n’y a plus un radis, tout le monde s’en va, puis les blessés… Mais ils ont pu travailler durant la trêve. Si tu n’envisages pas de gagner ces quatre matchs (de Ligue 1)… »

Le message est clair : après un début de saison compliqué, l’OM doit maintenant transformer cette période plus favorable en points.

Avec seulement trois unités au classement, chaque faux pas peut enfoncer un peu plus Marseille dans le bas de tableau. À l’inverse, une bonne série contre Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse pourrait totalement relancer les hommes de Bruno Genesio.

Pour Daniel Riolo, cette séquence doit donc marquer le véritable début de la saison marseillaise.