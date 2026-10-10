OM : « Il y a un monde où Genesio n’est plus là en novembre »

Le calendrier qui attend l’OM pourrait rapidement devenir déterminant pour l’avenir de Bruno Genesio. Dans Débat Foot Marseille, les intervenants ont évoqué un scénario très inquiétant : en cas de nouvelle série négative face à Troyes, Angers, Le Havre et en Ligue Europa, le coach marseillais pourrait-il encore être en poste au mois de novembre ?

« Il y a un monde où Genesio n’est plus là en novembre »

La question a été posée très directement dans Débat Foot Marseille.

Alors que l’OM s’apprête à entrer dans une séquence décisive, les intervenants ont imaginé le scénario d’une nouvelle série de mauvais résultats. « Il y a un monde où on n’a plus Genesio au mois de novembre ? »

La réponse tombe immédiatement :

« Ah mais évidemment, il y a un monde où Genesio n’est plus au mois de novembre, explique le journaliste de FCM, Benjamin Courmes. Mais évidemment qu’il existe ce monde. « Je pense qu’il y a plus de chances qu’on soit dans ce monde-là, que dans un autre monde.

Troyes, premier tournant pour Genesio ?

Le déplacement à Troyes apparaît comme le début d’une séquence capitale.

L’OM va ensuite affronter Angers et Le Havre en championnat, avec entre-temps plusieurs rendez-vous européens.

Sur le plateau, le scénario de trois défaites consécutives en Ligue 1 est évoqué.

« Si jamais tu perds les trois matchs de championnat, je pense qu’il part de lui-même, ce ne sera plus tenable. »

« Ce match-là est un vrai tournant »

La conclusion de l’émission revient justement sur l’importance du rendez-vous à Troyes.

« Les trois prochains matchs vont être décisifs et ce déplacement à Troyes est un véritable tournant pour Genesio. », estime le journaliste de FCM