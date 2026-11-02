L’OM a remporté un quatrième match consécutif en Ligue 1 en dominant Toulouse (2-0), dimanche au Vélodrome. Après la rencontre, Bruno Genesio a salué l’entame de son équipe, tout en pointant son recul en seconde période et la crainte de perdre un avantage au score.

Un pressing efficace, puis trop de ballons rendus

Les buts d’Amine Harit et d’Amine Gouiri ont récompensé le début de rencontre marseillais. Pour Bruno Genesio, cette efficacité découle notamment du travail réalisé pour gêner la construction toulousaine :

« On a fait une bonne entame, une bonne première mi-temps dans l’ensemble avec le pressing travaillé et mis en place. On a marqué deux buts comme ça. »

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La suite a été plus difficile. Toulouse a installé son jeu et obligé Jeffrey de Lange à multiplier les interventions. L’entraîneur marseillais reconnaît les difficultés de son équipe à conserver le ballon et à desserrer la pression adverse :

« Après on a beaucoup souffert, on a beaucoup reculé, ce qui n’est pas illogique. Toulouse a mis de la maîtrise et de la variété. On a rendu trop vite le ballon. Ils auraient mérité de marquer un but. »

Genesio se méfiait de cette opposition. Il souligne les qualités des Toulousains, dont les prestations ne sont pas toujours récompensées selon lui. Le succès obtenu n’efface donc pas les passages durant lesquels Marseille a subi.

« Beaucoup de points perdus dans le dernier quart d’heure »

Au-delà de la fatigue, Genesio identifie une difficulté mentale. Les fins de rencontre compliquées continuent de peser sur son groupe, y compris lorsque celui-ci dispose d’une avance :

« Mentalement, il y a un traumatisme parce que la saison passée, il y a eu beaucoup de points perdus dans le dernier quart d’heure. La semaine dernière, contre Le Havre, on a eu chaud. »

Cette fois, l’OM a conservé ses deux buts d’avance jusqu’au bout. Mais l’entraîneur attend une meilleure exploitation des ballons récupérés pour éviter de laisser l’adversaire revenir continuellement à l’attaque :

« Au bout d’une heure de jeu, on était moins frais et lucides. Ce n’était pas illogique de reculer mais on aurait dû mieux utiliser les espaces à la récupération. »

Marseille poursuit néanmoins sa série en championnat. Genesio tient à souligner la valeur de ces victoires, malgré un calendrier présenté comme favorable :