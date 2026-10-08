OM : « Il y aura peut-être des moments où on sera sifflés »… le message fort en pleine crise

Arrivé à Marseille dans un contexte sportif et économique particulièrement tendu, Grégory Lorenzi assure s’être rapidement adapté à l’environnement de l’OM. Dans son entretien accordé à L’Équipe, le directeur sportif marseillais insiste surtout sur un point : dans les périodes difficiles, la direction devra rester soudée et ne pas paniquer au moindre mauvais résultat.

« Les gens crient ici »

Le contraste avec Brest pouvait sembler important, mais Grégory Lorenzi assure ne pas être déstabilisé par la ferveur marseillaise.

« Je ne suis pas dépaysé, je n’ai plus qu’à traverser la mer pour rentrer chez moi ! Ça ne me choque pas d’avoir des gens passionnés, avec le verbe haut. » Foot Mercato

Le dirigeant raconte même avec humour la réaction de Bruno Genesio à son arrivée.

« Il m’a dit : “Les gens crient ici.” Non, ils ne crient pas, c’est normal ! Chez moi, c’est pareil. » Foot Mercato

Une manière d’expliquer qu’il assume pleinement la pression qui accompagne l’OM et son environnement.

« Il faudra être soudés »

Mais derrière l’anecdote, Lorenzi envoie surtout un message très clair au moment où Marseille traverse un début de saison compliqué.

« Il y aura peut-être des moments où on sera sifflés, c’est là où il faudra être soudés. » Foot Mercato

Avec une 17e place après cinq journées de Ligue 1, les prochains résultats seront forcément scrutés de très près.

Le calendrier qui attend l’OM va d’ailleurs rapidement mettre le groupe sous pression, avec plusieurs rencontres importantes à venir. Le programme complet est à retrouver dans l’agenda des prochains matches de l’OM.

« Ne pas dérailler au moindre grain de sable »

Lorenzi insiste surtout sur la responsabilité de la direction dans ces moments compliqués.

« Si la direction montre qu’on peut dérailler au moindre grain de sable, il y aura des répercussions. » Foot Mercato

Une déclaration qui rejoint son discours plus global sur la nécessité de construire dans la durée et de ne pas tout remettre en question après quelques semaines difficiles.

Le club a d’ailleurs déjà affiché publiquement son soutien à Bruno Genesio, malgré les résultats et les frustrations exprimées avant la trêve.

Le message est donc clair : à Marseille, la pression fait partie du décor. Mais pour traverser cette période, la direction veut afficher de la stabilité et éviter toute réaction de panique au premier coup de chaud.

Source : L’Équipe