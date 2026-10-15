OM : J2, le programme TV complet de ce jeudi en Ligue Europa

La deuxième journée de Ligue Europa se dispute ce jeudi 15 octobre, avec 18 rencontres réparties entre 18h45 et 21 heures. Trois clubs français sont engagés : Lyon, l’OM et Rennes. Pour préparer la réception de l’Olympiakos, FCMarseille vous donne rendez-vous en live dès 20h30 !
À 18h45 : Lyon ouvre la soirée, Milan se déplace à Salzbourg
Lyon recevra Crystal Palace dans l’une des principales affiches du premier créneau. Huit rencontres sont programmées, avec notamment Salzbourg–AC Milan et le déplacement du Bayer Leverkusen à Poznan. Salzbourg–Milan sera diffusé sur Canal+ Live 1, selon la programmation du diffuseur.
|Match
|Chaîne
|Lyon – Crystal Palace
|Canal+ Foot
|Salzbourg – AC Milan
|Canal+ Live 1
|Torreense – Sunderland
|Canal+ Live 4
|Union Saint-Gilloise – Real Sociedad
|Canal+ Live 5
|Lech Poznan – Bayer Leverkusen
|Canal+ Live 6
|AZ Alkmaar – Hapoël Beer-Sheva
|Canal+ Live 12
|Sparta Prague – Lillestrøm
|Canal+ Live 13
|Celje – Omonia Nicosie
|Canal+ Live 14
Tous les horaires indiqués correspondent à l’heure française.
À 21 heures : l’OM au Vélodrome, Rennes également à domicile
Battu à Beşiktaş lors de son entrée en lice (4-1), l’OM doit lancer sa campagne européenne contre l’Olympiakos. Les Marseillais devront répondre aux attentes de Bruno Genesio dans le jeu, face à une formation grecque privée de plusieurs joueurs offensifs importants.
Rennes accueillera de son côté l’OFI Crète. Celta Vigo–Juventus et Benfica–Celtic figurent également au programme de cette deuxième partie de soirée.
|Match
|Chaîne
|OM – Olympiakos
|Canal+
|Rennes – OFI Crète
|Canal+ Foot et Sport+
|Celta Vigo – Juventus
|Canal+ Sport
|Dinamo Zagreb – Anderlecht
|Canal+ Live 4
|Hoffenheim – Beşiktaş
|Canal+ Live 5
|Bournemouth – Sturm Graz
|Canal+ Live 6
|NEC Nimègue – Levski Sofia
|Canal+ Live 8
|Benfica – Celtic
|Canal+ Live 9
|Ferencváros – Viktoria Plzen
|Canal+ Live 13
|Jagiellonia Białystok – Ararat-Armenia
|Canal+ Live 14
Rennes–OFI Crète sera également accessible gratuitement sur Sport+, l’espace consacré au sport dans l’application Canal+. La fiche du diffuseur confirme cette retransmission à 21 heures. CANAL+
Pour suivre les buts et les temps forts de la soirée, Canal+ Sport 360 proposera deux multiplex, à 18h45 puis à 21 heures. Les rencontres pourront également être suivies séparément sur les chaînes indiquées ci-dessus.
FCMarseille en live dès 20h30 pour l’avant-match
Retrouvez FCMarseille en direct à partir de 20h30 sur YouTube et Twitch pour préparer OM – Olympiakos avec notre équipe. Compositions des deux formations, dernières informations, analyse des choix de Genesio et pronostics seront au programme.
Venez partager vos attentes et poser vos questions dans le chat avant le coup d’envoi au Vélodrome, fixé à 21 heures !