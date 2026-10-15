OM : J2, le programme TV complet de ce jeudi en Ligue Europa

La deuxième journée de Ligue Europa se dispute ce jeudi 15 octobre, avec 18 rencontres réparties entre 18h45 et 21 heures. Trois clubs français sont engagés : Lyon, l’OM et Rennes. Pour préparer la réception de l’Olympiakos, FCMarseille vous donne rendez-vous en live dès 20h30 !

À 18h45 : Lyon ouvre la soirée, Milan se déplace à Salzbourg

Lyon recevra Crystal Palace dans l’une des principales affiches du premier créneau. Huit rencontres sont programmées, avec notamment Salzbourg–AC Milan et le déplacement du Bayer Leverkusen à Poznan. Salzbourg–Milan sera diffusé sur Canal+ Live 1, selon la programmation du diffuseur.

Match Chaîne Lyon – Crystal Palace Canal+ Foot Salzbourg – AC Milan Canal+ Live 1 Torreense – Sunderland Canal+ Live 4 Union Saint-Gilloise – Real Sociedad Canal+ Live 5 Lech Poznan – Bayer Leverkusen Canal+ Live 6 AZ Alkmaar – Hapoël Beer-Sheva Canal+ Live 12 Sparta Prague – Lillestrøm Canal+ Live 13 Celje – Omonia Nicosie Canal+ Live 14

Tous les horaires indiqués correspondent à l’heure française.

À 21 heures : l’OM au Vélodrome, Rennes également à domicile

Battu à Beşiktaş lors de son entrée en lice (4-1), l’OM doit lancer sa campagne européenne contre l’Olympiakos. Les Marseillais devront répondre aux attentes de Bruno Genesio dans le jeu, face à une formation grecque privée de plusieurs joueurs offensifs importants.

Rennes accueillera de son côté l’OFI Crète. Celta Vigo–Juventus et Benfica–Celtic figurent également au programme de cette deuxième partie de soirée.

Match Chaîne OM – Olympiakos Canal+ Rennes – OFI Crète Canal+ Foot et Sport+ Celta Vigo – Juventus Canal+ Sport Dinamo Zagreb – Anderlecht Canal+ Live 4 Hoffenheim – Beşiktaş Canal+ Live 5 Bournemouth – Sturm Graz Canal+ Live 6 NEC Nimègue – Levski Sofia Canal+ Live 8 Benfica – Celtic Canal+ Live 9 Ferencváros – Viktoria Plzen Canal+ Live 13 Jagiellonia Białystok – Ararat-Armenia Canal+ Live 14

Rennes–OFI Crète sera également accessible gratuitement sur Sport+, l’espace consacré au sport dans l’application Canal+. La fiche du diffuseur confirme cette retransmission à 21 heures. CANAL+

Pour suivre les buts et les temps forts de la soirée, Canal+ Sport 360 proposera deux multiplex, à 18h45 puis à 21 heures. Les rencontres pourront également être suivies séparément sur les chaînes indiquées ci-dessus.

FCMarseille en live dès 20h30 pour l’avant-match

Retrouvez FCMarseille en direct à partir de 20h30 sur YouTube et Twitch pour préparer OM – Olympiakos avec notre équipe. Compositions des deux formations, dernières informations, analyse des choix de Genesio et pronostics seront au programme.

Venez partager vos attentes et poser vos questions dans le chat avant le coup d’envoi au Vélodrome, fixé à 21 heures !