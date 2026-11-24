Buteur lors de la défaite de l’OM face au Mans (2-3), Igor Paixão n’a pas convaincu Daniel Cousin. Dans le débrief de Football Club de Marseille, l’ancien attaquant pointe l’irrégularité du Brésilien et son incapacité à peser lorsque son équipe subit.

Un but ne suffit pas à sauver une prestation. Pour Daniel Cousin, Igor Paixão en a donné l’illustration face au Mans. Dangereux en première période, le Brésilien n’a pas prolongé son influence après la pause, au moment où l’OM perdait progressivement la maîtrise de la rencontre.

Sur le plateau de FCM, l’ancien international gabonais attend davantage d’un joueur censé porter l’attaque marseillaise. Il lui reproche notamment ses mauvais choix et son manque de continuité dans les efforts.

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« Ce n’est pas le Paixão qu’on attend »

« Je retiens de lui son inconstance. Pas régulier dans les efforts. Beaucoup de mauvais choix. Parfois, il est au milieu de trois joueurs. Il a recherché le une-deux, le jeu à deux, à trois. C’était parfois intéressant, mais ce n’est pas assez constant. Et parfois, il disparaît. Ce n’est pas le Paixão qu’on attend, qui va porter l’équipe, surtout dans l’animation offensive. C’est encore trop léger. C’est malheureux parce que je pense qu’il a quand même des qualités, ce joueur. Il a un potentiel, mais on attend. C’est inquiétant, on se pose des questions. »

La critique porte aussi sur son rôle lorsque le rapport de force s’inverse. Face à la pression mancelle, l’OM avait besoin de conserver davantage le ballon et de trouver des relais devant. Cousin estime que Paixão devait prendre cette responsabilité, au-delà de ses occasions et de son but.

« Prendre le jeu à son compte »

« Dans le jeu, on attend plus. On attend, par exemple, que quand son équipe subit, il puisse prendre le jeu à son compte, garder le ballon devant, être un leader offensif. Et quand son équipe subit, parfois, on ne le voit plus. Bon, ce n’était pas le seul qui a disparu. Donc, ce soir, si j’avais une note à lui mettre sur dix, je lui mettrais bien trois. »

Une note sévère pour un buteur, mais qui résume l’exigence de Cousin : être décisif ne se limite pas à conclure une action. Paixão est aussi attendu dans la conduite du jeu offensif et dans les moments où l’équipe a besoin de souffler. Au Vélodrome, ses bonnes séquences n’ont pas suffi à empêcher l’effondrement collectif.