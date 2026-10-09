OM : « Je ne suis pas usé et je ne pleurniche pas »… Genesio répond aux critiques !

Bruno Genesio a tenu à mettre les choses au clair sur son état d’esprit. Après la défaite face au PSG, certains observateurs avaient estimé que l’entraîneur de l’OM semblait marqué ou usé. En conférence de presse, le technicien marseillais a répondu fermement à ces commentaires et expliqué qu’il était surtout en colère face au sentiment de satisfaction après une défaite 2-1 contre Paris.

« J’avais l’impression qu’on était satisfait d’avoir perdu que 2-1 »

Bruno Genesio n’a pas apprécié l’interprétation faite de son attitude après le dernier revers face au PSG.

Le coach marseillais explique qu’il n’était pas abattu, mais au contraire agacé par la manière dont la défaite avait été perçue.

« Je sais que beaucoup de gens m’ont dit que j’avais l’air usé après la défaite contre le PSG. Mais non j’étais en colère parce que j’avais l’impression qu’on était satisfait d’avoir perdu que 2-1 contre Paris. »

Genesio refuse cette forme de résignation, même face à un adversaire supérieur sur le papier.

« Et ça, ça m’agace mais ça m’agaçait aussi dans mes autres clubs. Quand on joue c’est pour gagner. »

« Tout le monde pensait qu’on allait être humilié »

L’entraîneur de l’OM a également rappelé le contexte qui entourait cette rencontre.

« Tout le monde pensait qu’on allait être humilié et on ne l’a pas été mais moi ce n’est pas mon état d’esprit. »

Pour Genesio, le fait d’avoir résisté au PSG ne suffit donc pas à transformer une défaite en satisfaction.

Il estime que son équipe avait montré de bonnes choses, mais avait encore payé des erreurs récurrentes.

« Je n’étais pas déprimé après Paris mais plutôt énervé et déçu pour mes joueurs. Ils ont fait de bonnes choses mais on a été pénalisé sur des détails qui se reproduisent. »

« Je vais bien »

Genesio a enfin répondu directement aux commentaires sur son état personnel.

« Je ne suis pas usé et je ne pleurniche pas, contrairement à ce que j’ai pu entendre. Je vais bien, merci de vous inquiéter pour moi. »

Un message clair à deux jours du déplacement à Troyes.

Malgré la série de mauvais résultats et la pression qui entoure l’OM, Bruno Genesio assure donc rester pleinement mobilisé. Plus que de l’abattement, il dit surtout ressentir de la colère et de la frustration face aux erreurs répétées de son équipe.