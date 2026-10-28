Jérémy Mathieu n’a pas regardé jusqu’au bout la victoire de l’OM à Troyes (2-0). Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien défenseur raconte avoir arrêté le match à la pause, déçu par le jeu marseillais. Supporter de l’OM, il livre aussi un jugement sévère sur la gestion du club.

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Une victoire qu’il n’a pas eu envie de regarder jusqu’au bout

Interrogé par So Foot↗ sur son rapport au football professionnel, Jérémy Mathieu explique qu’il continue à suivre des rencontres, mais change de programme lorsqu’elles ne lui plaisent pas. Son dernier exemple est le déplacement de l’OM à Troyes↗ : « J’ai arrêté à la mi-temps. C’était trop horrible. »

Mathieu a donc manqué les deux buts marseillais, inscrits après la pause par Amine Harit et Himad Abdelli. Le succès a mis fin à la série de défaites de l’OM, mais la première période, achevée à 0-0, avait été pauvre en occasions. Bruno Genesio avait lui-même reconnu que son équipe s’était montrée « stressée » et « timorée » avant de trouver l’ouverture.

Je regarde toujours, mais si c’est nul, je zappe. Je ne vais quand même pas me faire chier pendant 90 minutes. (Rires.) Le dernier match devant lequel je me suis vraiment fait chier, c’était Troyes-Marseille. J’ai arrêté à la mi-temps. C’était trop horrible. Je suis désolé de le dire, parce que je suis supporter de l’OM en plus. Ça me fait chier pour le coach et pour le club. Marseille est très mal géré.

« Marseille est très mal géré »

L’ancien international français précise qu’il parle en supporter de l’OM et dit regretter la situation pour l’entraîneur comme pour le club. Il conclut sa réponse par une critique directe : « Marseille est très mal géré. »

Mathieu ne détaille pas, dans cette réponse, les décisions qu’il reproche aux dirigeants. Son constat mêle sa déception devant la prestation à Troyes et son jugement sur la situation générale de l’OM.