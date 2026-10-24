À l’occasion de la sortie de son autobiographie « Itinéraire d’un enfant pas si gâté », Football Club de Marseille vous propose une vidéo consacrée aux souvenirs et anecdotes autour de Jean-Pierre Papin.

Des buts spectaculaires, un Ballon d’Or et une relation particulière avec les supporters marseillais : JPP a laissé une empreinte durable dans l’histoire de l’OM. Derrière ces images, il y a aussi un parcours humain et des souvenirs qui racontent autrement l’ancien attaquant olympien.

Dans cette vidéo, FCM revient avec Mario Albano auteur du livre autobiographique « Itinéraire d’un enfant pas si gâté » sur des anecdotes autour de Papin. Un moment de nostalgie pour ceux qui ont vécu ses années marseillaises, et l’occasion de découvrir cette figure de l’OM pour les plus jeunes.

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