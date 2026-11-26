Retrouvez les rendez-vous au programme et leurs horaires confirmés. Les heures sont indiquées à l’heure de Paris.
Le programme
|Date et heure
|Affiche
|Compétition
|Diffusion
|27/11 à 20h45
|Stade Brestois 29 – Paris FC
|Ligue 1
|Ligue 1+ 2
|28/11 à 17h15
|Angers SCO – RC Lens
|Ligue 1
|Ligue 1+ 2
|28/11 à 20h45
|Havre Athletic Club – RC Strasbourg Alsace
|Ligue 1
|Ligue 1+ 5
|28/11 à 20h45
|Le Mans FC – LOSC Lille
|Ligue 1
|Ligue 1+ 4
|28/11 à 20h45
|OGC Nice – Estac Troyes
|Ligue 1
|Ligue 1+ 6
|28/11 à 20h45
|Paris Saint-Germain – FC Lorient
|Ligue 1
|Ligue 1+ 3
|29/11 à 15h00
|AJ Auxerre – Olympique de Marseille
|Ligue 1
|Ligue 1+ 3
|29/11 à 17h15
|Toulouse FC – Stade Rennais FC
|Ligue 1
|Ligue 1+ 4
|29/11 à 20h45
|Olympique Lyonnais – AS Monaco
|Ligue 1
|Ligue 1+ 2