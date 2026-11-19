Retrouvez les rendez-vous au programme et leurs horaires confirmés. Les heures sont indiquées à l’heure de Paris.
Le programme
|Date et heure
|Affiche
|Compétition
|Diffusion
|20/11 à 20h45
|Estac Troyes – Havre Athletic Club
|Ligue 1
|Ligue 1+ 2
|21/11 à 17h15
|OGC Nice – Paris Saint-Germain
|Ligue 1
|Ligue 1+ 2
|21/11 à 20h45
|RC Lens – Toulouse FC
|Ligue 1
|Ligue 1+ 4
|21/11 à 20h45
|LOSC Lille – Olympique Lyonnais
|Ligue 1
|Ligue 1+ 3
|21/11 à 20h45
|AS Monaco – AJ Auxerre
|Ligue 1
|Ligue 1+ 5
|21/11 à 20h45
|RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29
|Ligue 1
|Ligue 1+ 6
|22/11 à 15h00
|Paris FC – Angers SCO
|Ligue 1
|Ligue 1+ 3
|22/11 à 17h15
|FC Lorient – Stade Rennais FC
|Ligue 1
|Ligue 1+ 4
|22/11 à 20h45
|Olympique de Marseille – Le Mans FC
|Ligue 1
|Ligue 1+ 2