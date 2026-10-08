OM : la blessure d’Højbjerg pourrait ouvrir la porte à un jeune milieu…

L’absence de Pierre-Emile Højbjerg pourrait rebattre les cartes dans l’entrejeu marseillais. Selon La Provence, Nouhoum Kamissoko a encore marqué des points pendant la trêve et pourrait profiter du calendrier très chargé pour intégrer davantage la rotation de Bruno Genesio.

Kamissoko a « encore marqué des points »

Le jeune milieu de l’OM continue de se rapprocher du groupe professionnel.

Selon La Provence, Nouhoum Kamissoko a « encore marqué des points pendant la trêve », notamment lors du match amical disputé face à Montpellier.

Une progression qui tombe au bon moment puisque Pierre-Emile Højbjerg est forfait pour le déplacement à Troyes.

La hiérarchie reste évidemment ouverte au milieu. Tochukwu Nnadi est de nouveau opérationnel et semble être l’option la plus naturelle pour prendre davantage de responsabilités dans l’entrejeu. Angel Gomes peut également évoluer plus bas, tandis que Geoffrey Kondogbia pourrait encore manquer de rythme après sa blessure.

Une vraie place à prendre dans la rotation

Kamissoko n’apparaît donc pas forcément comme le premier choix immédiat pour remplacer Højbjerg, mais son temps de jeu pourrait rapidement augmenter.

Toujours selon La Provence, le jeune milieu « pourrait pointer le bout de son nez dans la rotation quand les matches vont s’enchaîner ».

Et le calendrier va justement offrir de nombreuses occasions à Bruno Genesio d’élargir son groupe.

L’OM va disputer huit rencontres en moins d’un mois, entre Ligue 1 et Europa League. Le programme complet est à retrouver dans l’agenda des prochains matches de l’OM.

Genesio va devoir s’appuyer davantage sur les jeunes

Avec plusieurs joueurs blessés ou récemment revenus à l’entraînement, Genesio ne pourra probablement pas aligner les mêmes éléments tous les trois ou quatre jours.

Dans ce contexte, Kamissoko peut clairement gagner du terrain dans la hiérarchie.

Cette tendance rejoint également la volonté affichée par la direction de donner davantage de place aux jeunes, tout en évitant de les lancer trop rapidement dans le grand bain.

La situation est comparable en défense centrale, où Alexi Koum pourrait lui aussi profiter de l’enchaînement des rencontres pour obtenir davantage de minutes.

L’absence d’Højbjerg constitue donc un vrai coup dur pour l’OM, mais elle pourrait aussi accélérer l’intégration de Nouhoum Kamissoko. À lui désormais de profiter des prochaines opportunités pour convaincre définitivement Bruno Genesio.