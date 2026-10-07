OM : la grosse mise au point sur l’avenir de Genesio !

Malgré un début de saison très compliqué et plusieurs prises de parole tendues de Bruno Genesio avant la trêve, Grégory Lorenzi se montre très clair sur l’avenir de l’entraîneur marseillais. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le directeur sportif de l’OM assure que le club continue de se projeter avec lui sur la durée.

« Il n’y a pas de sujet »

Interrogé sur la possibilité de voir Bruno Genesio quitter son poste, Grégory Lorenzi balaie totalement cette hypothèse.

« Non, pas du tout. Le coach s’est engagé avec nous jusqu’en 2028, on se projette avec Bruno et il n’y a pas de sujet là-dessus, tout simplement. »

Une déclaration forte dans le contexte actuel. L’OM traverse un début de saison très délicat, et Genesio avait lui-même exprimé sa frustration ces dernières semaines face à la situation sportive et aux contraintes du club.

Lorenzi assure qu’il n’y a pas de fracture en interne

Le directeur sportif marseillais reconnaît que Genesio peut être agacé, mais il refuse l’idée d’un conflit avec la direction.

« On peut comprendre qu’il soit agacé parce qu’il sent qu’il y a du bon contenu, il y a de la frustration. Cela ne signifie pas qu’il y a des frictions en interne. On est tous lucides et ça ne remet pas en cause le projet du coach à l’OM. »

Lorenzi insiste également sur l’alignement entre les différents décideurs.

« Je pense qu’on est tous alignés avec le coach, la direction et moi. » Texte collé

Un projet pensé sur le moyen-long terme

Le dirigeant marseillais rappelle aussi que la reconstruction engagée par l’OM ne peut pas produire des résultats immédiats.

« On doit avoir une vision sur du moyen-long terme, et c’est pour ça qu’on ne met aucune pression au coach. Une restructuration, ça ne prend pas deux mois. »

Le message adressé à Genesio est donc limpide : le club veut lui laisser du temps.

À court terme, Lorenzi préfère d’ailleurs mettre de côté les grands objectifs pour se concentrer sur l’essentiel : retrouver des résultats et de la confiance.

« Il faut retrouver de la confiance et gagner des matches, être peut-être moins beau mais plus efficace. »

Malgré la pression du classement et les difficultés du moment, Grégory Lorenzi affirme donc publiquement que Bruno Genesio reste pleinement au cœur du projet marseillais. Son contrat jusqu’en 2028 est présenté comme un vrai engagement de continuité, pas comme une simple garantie sur le papier.