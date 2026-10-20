Voici le replay du dernier DFM, émission sera consacrée au thème « OM : la méthode Genesio ».

Nicolas Filhol, Jean-Charles De Bono et Raph Football au rendez-vous

Cette édition de Débat Foot Marseille était présentée par Nicolas Filhol, avec Jean-Charles De Bono comme consultant et Raph Football comme invité. L’émission revient sur la victoire à Angers avant d’aborder les choix de Bruno Genesio et le prochain rendez-vous européen. Les spectateurs pourront également donner leur avis sur la méthode de l’entraîneur et le onze souhaité face au Sturm Graz.

Angers–OM : retour sur la victoire et point sur la Ligue 1

Le décrassage d’Angers–OM (2-5) ouvre les échanges, avec une analyse à froid des progrès collectifs et des fragilités de l’équipe marseillaise. Les intervenants reviendront sur les joueurs qui ont convaincu ou déçu au cours de la rencontre. Un point sur les résultats et le classement de Ligue 1 figure également au programme de cette première partie.

La méthode Genesio, la place des jeunes et la fragilité mentale

Le débat central porte sur la patience de Bruno Genesio, l’installation de son système et la confiance accordée à Paixão, Weah ou Aguerd. La place de Kamissoko, Bezahaf et Abdallah sera aussi discutée, ainsi que la prudence exprimée par l’entraîneur au sujet de Valero et Leccese. L’émission posera la question des effets de ces choix sur la progression de l’OM.

Les échanges aborderont également la fragilité mentale des Marseillais après un but encaissé et le rôle des joueurs capables d’aider le collectif à conserver son calme. Les déclarations de Genesio sur les ambitions du club et sur la nécessité de politiques sportives et financières plus adaptées feront aussi partie du débat. Les intervenants s’interrogeront sur les objectifs que cette équipe peut viser.

Sturm Graz–OM : quelle équipe et quelles ambitions en Ligue Europa ?

La dernière partie sera consacrée au déplacement au Sturm Graz en Ligue Europa. Le programme prévoit une présentation de l’adversaire, de son dernier onze et de ses deux premiers résultats européens. La question d’une rotation jeudi, de la composition marseillaise et des ambitions pour cette rencontre sera soumise au débat.

Le lien pour suivre la vidéo

La vidéo est accessible à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=GPLxuRc9Dqo. Le lecteur affiché après le chapeau correspond au même live et permet de le retrouver directement depuis cet article.