De retour de prêt cet été, Neal Maupay et Angel Gomes espéraient se relancer à l’OM. Leur entrée face au Havre (4-3) a au contraire été accueillie par les sifflets du Vélodrome. Selon L’Équipe, Bruno Genesio continue de les soutenir publiquement, mais leur a fait part en privé de son mécontentement après cette nouvelle prestation difficile.

Le Vélodrome perd patience

Dimanche, Maupay est entré à la 78e minute, Gomes à la 84e. Les deux joueurs ont été sifflés dès leur apparition sur la pelouse, alors que l’OM menait encore largement contre Le Havre. Leur entrée n’a pas aidé Marseille à reprendre le contrôle d’une rencontre finalement remportée 4-3, après avoir compté quatre buts d’avance.

Maupay a même connu une dernière frayeur dans le temps additionnel, en touchant le ballon de la main dans sa surface après un dégagement manqué. Aucun penalty n’a été accordé. Cette séquence s’ajoute à une saison compliquée pour l’attaquant : trois titularisations en Ligue Europa, aucun but. Le constat est également sévère pour Gomes, auteur d’un but en huit titularisations toutes compétitions confondues selon L’Équipe.

Leur précédente sortie à Graz avait déjà suscité des interrogations. Tous deux titulaires lors de la défaite en Ligue Europa, ils avaient été remplacés à la pause. La prestation d’Angel Gomes en Autriche↗ avait particulièrement illustré ses difficultés à peser sur le jeu.

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Genesio les défend, mais attend davantage

Après Le Havre, Genesio a vivement critiqué l’entrée de certains jeunes joueurs. Il a en revanche distingué l’attitude des deux éléments plus expérimentés : « Maupay et Gomes, j’ai vu des attitudes qui me conviennent », a-t-il déclaré. D’après L’Équipe, cette défense publique ne l’a pas empêché de leur dire en privé ce qu’il pensait de leur prestation.

Le technicien cherche à redonner confiance à Maupay, revenu de son prêt au Séville FC, et a longtemps donné du temps de jeu à Gomes en numéro 10. Mais Amine Gouiri occupe la pointe de l’attaque et Himad Abdelli s’est imposé plus haut sur le terrain. Pour Maupay et Gomes, les occasions de jouer restent réelles dans un effectif court ; celles de reconquérir le Vélodrome passent désormais par des performances plus convaincantes. Comme l’a montré la fin de match contre Le Havre↗, l’OM a besoin que son banc maintienne le niveau affiché par les titulaires.