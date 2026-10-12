OM : le constat lucide d’Emerson !

L’OM a enfin retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Troyes. Après la rencontre, Emerson Palmieri a insisté sur l’importance de ce succès, fruit selon lui du travail effectué pendant la trêve. Le latéral marseillais veut désormais que cette victoire serve de déclic pour la suite.

« C’était important de gagner »

Après plusieurs semaines compliquées, l’OM a enfin pu souffler.

En zone mixte, Emerson a surtout retenu la réaction mentale du groupe et la capacité des Marseillais à aller chercher ce résultat jusqu’au bout.

« C’était important de gagner pour la première fois depuis la 1re journée. On a beaucoup travaillé ces trois dernières semaines, c’était une question mentale et on a démontré que l’on savait souffrir jusqu’au bout pour l’emporter. »

Le latéral estime donc que la trêve a permis au groupe de travailler dans plusieurs domaines, avec un premier effet visible à Troyes.

« Ça va nous donner confiance »

Malgré ce succès, Emerson ne veut pas s’enflammer.

« On n’est pas encore satisfait parce qu’on est encore en bas de classement. C’était notre objectif de bien reprendre après la trêve, ça va nous donner confiance pour la suite, on ne doit plus s’arrêter ! »

Un message clair alors que l’OM va enchaîner les rendez-vous dans les prochaines semaines.

Pour le défenseur marseillais, cette victoire doit maintenant être suivie d’autres résultats positifs.

« Parfois tu ne joues pas très bien mais tu gagnes »

Emerson a également reconnu que l’OM n’avait pas forcément livré son meilleur match à Troyes.

Mais après une longue série négative, l’essentiel était ailleurs.

« J’ai réussi à mettre un beau centre à Amine mais le plus important était la victoire. Parfois tu ne joues pas très bien mais tu gagnes, parfois c’est l’inverse, comme à Rennes. Le foot est ainsi fait ! »

Un discours qui rejoint celui de Bruno Genesio après la rencontre : Marseille n’a pas encore tout réglé dans le jeu, mais cette victoire peut permettre au groupe de retrouver de la confiance et d’enclencher enfin une dynamique positive.