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OM : le dossier Lorenzi prend une nouvelle tournure !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le litige entre Grégory Lorenzi et l’OGC Nice n’est toujours pas réglé. Selon une information du journaliste du JDD Jean-François Pérès, les deux parties avaient rendez-vous ce vendredi matin devant les prud’hommes, mais aucune conciliation n’a été trouvée. La procédure va donc se poursuivre.

Aucune conciliation ce vendredi

Le dossier opposant Grégory Lorenzi à l’OGC Nice continue de suivre son cours.

Selon Jean-François Pérès, journaliste au JDD, les deux parties se sont retrouvées ce vendredi matin devant les prud’hommes afin de tenter de trouver un accord.

 


Mais aucune conciliation n’a finalement été obtenue.

Le dossier a donc été renvoyé « à la mise en état », une étape qui signifie que la procédure se poursuit avant une éventuelle audience sur le fond.

Nice poursuit Lorenzi

Toujours selon Jean-François Pérès, l’OGC Nice poursuit Grégory Lorenzi pour ne pas avoir respecté sa signature avant de rejoindre l’OM.

Le différend porte donc sur les conditions dans lesquelles le dirigeant marseillais avait quitté le projet niçois pour finalement prendre la direction sportive de Marseille.

À ce stade, aucun accord amiable n’a été trouvé entre les deux parties.

Un dossier qui reste ouvert

Ce litige reste donc en parallèle de la mission actuelle de Lorenzi à l’OM.

Arrivé à Marseille pour prendre en charge le secteur sportif, le dirigeant doit désormais composer avec une situation sportive délicate tout en restant engagé dans cette procédure avec Nice.

Aucune issue n’est donc encore actée dans ce dossier. La tentative de conciliation ayant échoué, le contentieux entre Grégory Lorenzi et l’OGC Nice va se poursuivre.

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