Battu par Le Mans au Vélodrome après avoir mené 2-0, l’OM a laissé passer une occasion de retrouver le podium. Dans le débrief de Football Club de Marseille, Jean-Charles de Bono a sévèrement critiqué l’attitude des Olympiens, dénonçant un « manque de professionnalisme total ».

La colère est à la hauteur de la déception. Alors que l’OM semblait avoir le match en main, les Marseillais ont laissé Le Mans renverser la rencontre pour s’imposer 3-2 au Vélodrome. Un effondrement que Jean-Charles de Bono ne digère pas, tant dans le résultat que dans la manière.

L’ancien Olympien attendait la confirmation des progrès entrevus avant la trêve. Il a vu une équipe sans réaction, incapable de retrouver de la cohésion lorsque le match lui échappait. Seul Delange trouve grâce à ses yeux : sans les interventions du gardien, de Bono estime que l’addition aurait pu être encore plus lourde.

« On ne peut pas prétendre à quelque chose en faisant de telles prestations »

« C’est très honteux de voir une prestation de ce niveau-là. Là, ce soir, je trouve que c’est un manque de professionnalisme total de jouer contre l’avant-dernier, avec seulement huit petits points. Une équipe qui a d’énormes difficultés à l’extérieur et qui, ce soir, vient s’imposer pour la première fois de ce championnat au Vélodrome, contre une équipe de l’Olympique de Marseille qui pourrait récupérer sa troisième place et qui, aujourd’hui, reste à la cinquième place. On ne peut pas prétendre à quelque chose en faisant de telles prestations. Ce n’est pas normal. Aucun caractère, aucune révolte, aucune cohésion. Autant on a pu dire ces dernières semaines, avant la trêve, que l’OM avait retrouvé un petit peu son élan, un petit peu de jeu, cette envie… Ce soir, ça a manqué beaucoup d’agressivité, beaucoup d’envie, beaucoup de caractère. Je trouve que l’équipe était totalement décousue. Il y a trop d’erreurs. Et merci Delange, parce que sinon, on peut partir à 5-2 ou 6-2. Ce soir, ça a été vraiment un match très compliqué et pas beau à voir du côté de l’Olympique de Marseille. »