L’OM a battu Le Havre (4-3) après avoir mené 4-0, au terme d’une fin de match qui a pesé sur les appréciations. Dans les quatre rédactions consultées, Himad Abdelli obtient la meilleure moyenne. Jeffrey de Lange reçoit la plus basse, même si les journalistes ne lui attribuent pas à lui seul les trois buts encaissés.

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Les notes des quatre médias

Joueur L’Équipe La Provence Maxifoot Foot Mercato Moyenne De Lange 4 4 5 4 4,25 Weah 5 5,5 5,5 5,5 5,38 Egan-Riley 4 4 5 5,5 4,63 Aguerd 5 4,5 6,5 5,5 5,38 Emerson 7 7 7,5 5,5 6,75 Nnadi 5 5 5,5 6 5,38 Højbjerg 5 5 6 5 5,25 Harit 5 5 5,5 6 5,38 Abdelli 8 7,5 8,5 7,5 7,88 Paixão 7 5,5 6,5 6,5 6,38 Gouiri 6 5 5,5 6 5,63

Calcul effectué à partir des notes des quatre rédactions, pour les onze titulaires uniquement.

Le top : Himad Abdelli

Abdelli est le meilleur Marseillais pour les quatre médias, avec des notes comprises entre 7,5 et 8,5/10. Le milieu a lancé l’action du troisième but d’Igor Paixão avant de marquer le quatrième. Sa qualité technique et son influence dans le jeu ressortent nettement des appréciations, malgré la fin de rencontre difficile de l’OM.

Emerson arrive deuxième à la moyenne (6,75/10). Son centre sur l’ouverture du score d’Egan-Riley et son sauvetage devant Josh Maja ont marqué la rencontre. Les avis sont toutefois moins unanimes sur sa prestation : 7,5 chez Maxifoot, contre 5,5 chez Foot Mercato.

Le flop : Jeffrey de Lange

Avec 4,25/10 de moyenne, De Lange est le titulaire le moins bien noté par les quatre rédactions, juste devant Egan-Riley (4,63/10). Ce verdict traduit surtout le poids de la fin de match dans l’évaluation de l’équipe. Foot Mercato relève notamment que le gardien n’a pas pu faire grand-chose sur les buts havrais.

Les plateformes statistiques donnent un éclairage différent : WhoScored place Paixão en tête avec 8,4, devant Abdelli à 8,1, tandis que SofaScore donne sa meilleure note à Abdelli (7,9), devant Paixão (7,8). Ces évaluations automatisées sont distinctes des notes attribuées par les journalistes.