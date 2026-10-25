Bruno Genesio a retenu 21 joueurs pour la réception du Havre, ce dimanche au Vélodrome. Pierre-Emile Højbjerg figure dans le groupe marseillais. Derek Cornelius et Faris Moumbagna n’apparaissent pas sur la liste communiquée par l’OM.

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Le retour de Pierre-Emile Højbjerg offre une option supplémentaire à Genesio au milieu de terrain, où figurent aussi Abdelli, Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia et Nnadi. Sa présence dans le groupe ne préjuge toutefois pas d’une titularisation face au HAC.

Devant, l’entraîneur a convoqué Keyliane Abdallah, Amine Gouiri, Neal Maupay, Tadjidine Mmadi et Igor Paixão. Trois gardiens sont également présents : De Lange, Van Neck et Vermot. L’OM devra choisir parmi ces joueurs pour tenter de prolonger sa série de deux victoires en Ligue 1.

Le groupe de l’OM face au Havre

Gardiens : De Lange, Van Neck, Vermot.

Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Meïté, Weah.

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi.

Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Paixão.