Alors que l’incertitude plane sur la tenue de PSG-OL, prévu dimanche soir à 20h45, la Ligue de football professionnel cherche une solution pour maintenir son affiche phare de la 8e journée de Ligue 1. Dans cette optique, l’instance a proposé de décaler OM-Le Havre, initialement programmé à 17h15, au créneau de 20h45. Si Bruno Genesio ne s’oppose pas à cette modification, le club marseillais n’a pas encore donné son feu vert.

La LFP veut préserver son affiche du dimanche soir

Le calendrier de la 8e journée de Ligue 1 pourrait connaître un changement de dernière minute. Alors que la tenue de PSG-OL, prévu dimanche à 20h45, reste incertaine, la LFP tente d’anticiper un éventuel report de cette rencontre.

Pour éviter de laisser vacant le créneau du dimanche soir, l’instance a ainsi proposé à l’Olympique de Marseille et au Havre de décaler leur confrontation à 20h45, au lieu des 17h15 initialement prévus.

Les deux clubs ont été sollicités ce jeudi après-midi. Mais pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise. Le dossier reste donc en suspens, dans l’attente d’une réponse officielle des parties concernées.

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Bruno Genesio est favorable à un changement d’horaire

Interrogé après la défaite de l’OM contre Sturm Graz (0-1) en Ligue Europa, Bruno Genesio a été invité à s’exprimer sur cette éventualité. L’entraîneur marseillais ne voit pas d’inconvénient majeur à jouer trois heures et demie plus tard que prévu.

« Ce ne serait pas un problème de jouer à 20h45, dans la préparation du match », a-t-il expliqué.

Pour le technicien, cette modification ne bouleverserait pas fondamentalement la préparation de son équipe. L’OM disposerait du temps nécessaire pour s’adapter à ce nouvel horaire, sans que cela ne constitue un obstacle sportif particulier.

Toutefois, Bruno Genesio a rapidement souligné une autre dimension du dossier : celle des supporters marseillais.

Les supporters, principale préoccupation de l’OM

Si l’entraîneur ne s’oppose pas au changement, les conséquences pour les supporters représentent une préoccupation plus importante. Certains ont déjà organisé leur dimanche en fonction du coup d’envoi fixé à 17h15, notamment pour se rendre au stade Vélodrome.

Un décalage à 20h45 pourrait donc compliquer la venue de certains spectateurs, contraints de revoir leurs plans ou dans l’impossibilité d’assister à la rencontre.

« C’est plus par rapport à nos supporters, des gens avaient prévu de venir à un horaire, ils avaient peut-être des choses prévues ce soir-là, ils ne pourront peut-être pas se rendre au Vélodrome », a précisé Bruno Genesio.

L’entraîneur a ainsi rappelé que la question ne se limitait pas à l’organisation sportive de son équipe. Le club doit également tenir compte des engagements pris par ses supporters, qui ont planifié leur déplacement en fonction de l’horaire initial.

OM-Le Havre à 20h45 : une décision encore attendue

Malgré l’ouverture affichée par Bruno Genesio, l’Olympique de Marseille n’a pas encore officiellement accepté la proposition de la LFP. Le club phocéen doit encore se positionner avant qu’un éventuel changement puisse être acté.

De plus, l’accord des deux clubs ne suffirait pas à lui seul : les autorités compétentes devraient également valider cette modification horaire.

En attendant, le flou demeure autour de la programmation de cette 8e journée de Ligue 1. Entre l’incertitude concernant PSG-OL et la proposition de décaler OM-Le Havre, le calendrier du dimanche soir reste susceptible d’évoluer.

Une chose est certaine : si Marseille ne s’oppose pas frontalement à un coup d’envoi à 20h45, la question de l’impact sur ses supporters pourrait peser dans la décision finale. Les prochaines heures devraient permettre d’y voir plus clair.