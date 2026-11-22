Malgré un penalty arrêté, Jeffrey De Lange n’a pas pu empêcher la défaite de l’OM face au Mans. Le gardien marseillais regrette le manque d’efforts défensifs après avoir vu son équipe perdre un avantage de deux buts.

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Le gardien néerlandais a été l’un des joueurs marseillais les plus en vue dimanche soir, notamment grâce à son arrêt sur penalty. Cela n’a toutefois pas suffi à l’OM, qui menait 2-0 avant d’encaisser trois buts en seconde période face au Mans. Dans des propos rapportés par La Provence, Jeffrey De Lange a reconnu la déception du groupe et identifié les insuffisances défensives de son équipe.

De Lange regrette la réaction défensive de l’OM

Le portier olympien estime que Marseille aurait pu mieux gérer plusieurs situations du match. Il insiste notamment sur les efforts collectifs, plutôt que sur sa performance individuelle ou sur ses arrêts, même s’il a repoussé un penalty.

C’est décevant bien sûr, parce qu’on menait 2-0 et on en prend trois en seconde période. On aurait pu mieux défendre à certains moments, en faisant plus d’efforts.

Jeffrey De Lange ne considère pas avoir été laissé seul par ses coéquipiers. Il rappelle que ses interventions s’inscrivent dans le travail du groupe et affirme placer l’équipe avant son propre bilan dans l’analyse de la rencontre.

Je ne me suis pas senti abandonné, non. On est une équipe.

Le gardien veut déjà se tourner vers jeudi

Le gardien de l’OM évoque aussi une alerte déjà apparue lors du match contre Le Havre. Il ne prétend pas disposer d’une explication unique à cette nouvelle défaillance, mais estime que Marseille doit tirer les leçons de ces deux situations. Malgré la défaite, De Lange rappelle que l’OM aura l’occasion de rejouer dès jeudi. Le Néerlandais dit vouloir se concentrer sur les éléments positifs des dernières semaines, tout en reconnaissant qu’il n’en voyait aucun à retenir immédiatement après cette rencontre.

C’est le football… On avait eu une alerte contre Le Havre déjà. Si j’avais l’explication, ça n’arriverait pas. Il faut qu’on apprenne de tout ça.

Interrogé sur son penalty arrêté, Jeffrey De Lange a expliqué que les joueurs cherchent tous à répondre présents devant le public marseillais. Il a surtout rappelé son investissement quotidien et son attachement à l’OM.