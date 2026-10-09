OM : le parcage marseillais sera plein à Troyes !

L’OM pourra compter sur un soutien important dimanche soir au stade de l’Aube. Selon La Provence, 900 supporters marseillais sont attendus pour le déplacement à Troyes, soit la capacité maximale du parcage visiteurs.

900 supporters marseillais attendus

Les supporters de l’OM vont de nouveau pouvoir accompagner leur équipe en déplacement.

D’après La Provence, ils seront 900 dimanche soir à Troyes, pour la 6e journée de Ligue 1. Le parcage visiteurs du stade de l’Aube affichera donc complet.

Une présence importante alors que l’équipe de Bruno Genesio traverse un début de saison compliqué et aura besoin de retrouver rapidement des résultats.

Un deuxième parcage cette saison

Ce déplacement sera seulement le deuxième parcage marseillais de la saison.

Les supporters de l’OM avaient déjà été présents au Roazhon Park face à Rennes, où ils avaient soutenu leur équipe malgré la défaite 1-0.

Depuis, ils avaient notamment été interdits de déplacement à Monaco et suspendus pour le voyage européen à Istanbul.

Un autre déplacement déjà prévu à Angers

La mobilisation va se poursuivre dans les prochaines semaines.

Après la réception de l’Olympiakos au Vélodrome en Ligue Europa, les supporters marseillais pourront de nouveau suivre l’OM à l’extérieur.

Toujours selon La Provence, 800 supporters sont attendus à Angers le dimanche 18 octobre, au stade Raymond-Kopa.

À Troyes, l’OM pourra donc compter sur un parcage plein pour tenter de repartir de l’avant et mettre fin à sa mauvaise série.