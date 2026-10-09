OM : le pari gagnant de Nnadi !

Tochukwu Nnadi est de nouveau opérationnel au meilleur moment pour l’OM. Blessé au genou droit fin août, le milieu nigérian a choisi d’éviter une opération qui aurait pu l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Un pari qui semble aujourd’hui gagnant, alors qu’il postule pour une place de titulaire face à Troyes.

Une opération évitée après sa blessure

Touché à Monaco après une torsion du genou droit, Tochukwu Nnadi souffrait de la partie externe du ménisque.

Selon La Provence, une intervention chirurgicale aurait pu entraîner une indisponibilité de plusieurs mois. Après discussion avec un chirurgien et le staff médical de l’OM, le milieu a finalement opté pour une autre solution.

Le protocole mis en place visait notamment à renforcer les muscles de la cuisse afin de stabiliser l’articulation.

Les premières semaines de reprise auraient été douloureuses, mais Nnadi a progressivement retrouvé de bonnes sensations sans avoir besoin de passer par la case opération.

Il a même décliné le Nigeria pour terminer sa reprise

Le Nigérian aurait également fait un choix important pendant la trêve internationale.

Toujours selon La Provence, le sélectionneur Éric Chelle envisageait de le convoquer avec les Super Eagles. Les staffs du Nigeria et de l’OM auraient échangé à plusieurs reprises.

Encore un peu juste physiquement, Nnadi aurait préféré décliner exceptionnellement la sélection afin de poursuivre son programme de reprise à Marseille.

Deux semaines supplémentaires de travail qui semblent avoir porté leurs fruits.

Une mi-temps sans gêne contre Montpellier

Le milieu a disputé une mi-temps lors du match amical face à Montpellier le week-end dernier, sans ressentir de gêne.

Il s’entraîne désormais normalement et apparaît à nouveau comme une véritable option pour Bruno Genesio.

Le timing est particulièrement important puisque Pierre-Emile Højbjerg est forfait et que l’OM va devoir recomposer son milieu pour le déplacement à Troyes.

Une vraie chance de débuter face à Troyes

Nnadi pourrait ainsi profiter de la situation pour retrouver une place de titulaire.

Avec Højbjerg absent et plusieurs joueurs revenant progressivement de blessure, le Nigérian fait désormais partie des solutions les plus crédibles dans l’entrejeu.

Après plusieurs semaines d’incertitude, son choix d’éviter l’opération et de prendre le temps de terminer correctement sa reprise semble donc avoir payé. Nnadi pourrait désormais rapidement redevenir un élément important de la rotation marseillaise.