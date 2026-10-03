OM : le plan et la philosophie du centre de formation pour mieux détecter les futurs talents !

Titou Hasni veut faire évoluer en profondeur le recrutement des jeunes à l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à La Provence, le directeur du centre de formation insiste sur une idée forte : l’OM ne doit plus seulement recruter les joueurs les plus avancés à un instant donné, mais ceux qui disposent de la plus grande marge de progression.

« Ce n’est pas une personne mais le club qui recrute »

Pour Titou Hasni, la détection doit d’abord reposer sur une méthode commune.

« Dans le recrutement, le novice et le professionnel ne regardent pas la même chose. On va surtout regarder la marge de travail. Avec cette marge, il faut une qualité forte, évidente. »

Le directeur du centre explique que l’OM a travaillé sur un véritable « détecteur de talent », avec l’objectif d’harmoniser le regard de tous les recruteurs.

« Ce n’est pas une personne mais le club qui recrute. »

L’idée est aussi d’éviter de tomber dans le piège du joueur déjà très abouti chez les jeunes.

« Souvent, on flashe sur le joueur le plus abouti, mais il faut savoir s’en détourner : “Lui, il n’a pas tout aujourd’hui, mais en travaillant pendant quatre ans, il le dépassera largement.” »

Mieux exploiter le vivier marseillais

Hasni veut également que l’OM retrouve une vraie domination sur son territoire de recrutement.

La concurrence reste forte dans le Sud, notamment avec Monaco, mais le directeur assume une ambition claire.

« On a vocation à être un club qui rayonne sur notre territoire. »

Il cite notamment Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah comme exemples de jeunes issus du vivier local qui doivent inspirer cette politique.

La progression récente de Keyliane Abdallah montre justement que les jeunes peuvent rapidement gagner une place dans la rotation professionnelle.

Hasni va même plus loin sur la dimension locale :

« Tu n’as pas l’impression de travailler pour l’OM, tu as l’impression de faire ton devoir de citoyen marseillais. Tu es en mission. »

« Travailler en fonction du poste et non du coup d’éclat »

Le recrutement ne doit toutefois pas se faire au détriment des joueurs déjà présents au centre.

Hasni insiste sur la nécessité de regarder précisément les besoins à chaque poste avant de faire venir un nouveau jeune.

« Tu peux prendre un joueur, mais finalement on en avait un plus jeune de deux ans qui n’était pas encore arrivé à maturité. En recrutant, on lui ferme la porte. »

Sa ligne est donc très claire :

« Il faut vraiment travailler en fonction du poste et non du coup d’éclat. »

Dans un contexte où plusieurs jeunes comme Bezahaf, Mmadi, Abdallah ou Koum commencent à se rapprocher du groupe professionnel, cette stratégie prend encore plus d’importance.

Avec un effectif professionnel resserré, l’OM pourrait avoir besoin plus vite que prévu des fruits de ce travail de fond mené au centre de formation.