L’Olympique de Marseille envisage de construire son nouveau centre d’entraînement à Trets, pour un investissement estimé à 70 millions d’euros. Mais ce projet, destiné à remplacer les installations devenues trop étroites de La Commanderie pour les équipes masculines, suscite déjà des oppositions locales. Entre défense des terres agricoles, inquiétudes environnementales et accusations de manque de transparence, le débat s’intensifie dans la commune du Pays d’Aix.

Le futur centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille n’est pas encore sorti de terre qu’il provoque déjà des tensions.

Comme l’a révélé La Provence, le club phocéen travaille sur un projet d’installation à Trets, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. L’opération, estimée à 70 millions d’euros, permettrait de disposer d’infrastructures plus modernes et plus spacieuses que celles du centre Robert Louis-Dreyfus.

Mais si le projet séduit une partie des élus locaux, il soulève également de nombreuses interrogations.

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Des terres agricoles au cœur de la contestation

Selon les informations de La Provence, le terrain envisagé se situe dans le secteur de la campagne Roubaud, à proximité de la zone d’activités de Trets.

Le site, d’environ 11,5 hectares selon les premières informations, comprend des espaces agricoles et naturels.

Or, certains habitants et élus d’opposition dénoncent les conséquences environnementales d’une telle implantation.

Myriam Lorcet, élue d’opposition à Trets, critique notamment le manque de transparence entourant le dossier. Elle estime que la construction d’un vaste complexe sportif pourrait entraîner la disparition de terres agricoles et accentuer l’imperméabilisation des sols dans un secteur déjà exposé aux inondations. La contestation dépasse d’ailleurs le cadre politique local.

Le 20 octobre dernier, l’association Arc Fleuve Vivant a officiellement déposé un avis très défavorable à l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Burlière.

L’association met en avant deux préoccupations majeures : la préservation des terres agricoles et la protection du bassin versant de l’Arc.

Le maire de Trets défend fermement l’arrivée de l’OM

Face aux critiques, le maire de Trets, Pascal Chauvin, assume son soutien au projet.

Interrogé par La Provence, l’élu rappelle notamment le rayonnement de l’OM à l’échelle nationale et internationale. Pour lui, accueillir le centre d’entraînement du club marseillais représenterait une opportunité importante pour la commune.

Il relativise également les critiques concernant l’occupation des terrains agricoles, évoquant notamment l’existence de plus de 80 hectares de terres non exploitées dans la plaine de Trets.

Un argument qui ne convainc pas les opposants, lesquels s’interrogent aussi sur les conditions dans lesquelles ce terrain, initialement acquis par la municipalité dans une logique de préservation, pourrait accueillir un équipement sportif privé.

Un investissement majeur, mais un projet encore à concrétiser

Pour l’OM, ce déménagement répond à une nécessité sportive.

Actuellement, La Commanderie ne dispose que de trois terrains pour accueillir les différentes équipes olympiennes.

Le nouveau site pourrait permettre de réunir l’équipe professionnelle, la réserve et plusieurs catégories de jeunes dans des installations modernisées.

Le centre Robert Louis-Dreyfus serait conservé, notamment pour développer la section féminine.

Mais le projet reste soumis à plusieurs étapes administratives et foncières, et son implantation définitive n’a pas encore été officiellement confirmée par le club.

Le calendrier envisagé s’étendrait sur trois ans et demi à quatre ans.

Pour Frank McCourt et la direction marseillaise, cet investissement représente un engagement important dans la modernisation du club.

Reste désormais à convaincre les acteurs locaux et à répondre aux préoccupations environnementales.

Avant même le début des travaux, le futur centre d’entraînement de l’OM est déjà devenu un sujet de débat à Trets.