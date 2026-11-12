Eliès Diallo poursuit son excellent début de saison avec une nouvelle performance remarquée. L’ailier de 16 ans de l’OM a inscrit un triplé avec l’équipe de France U17 face à l’Arménie, en seulement 28 minutes.

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Déjà très efficace avec l’Olympique de Marseille, le jeune attaquant s’est rapidement montré décisif avec les Bleuets. Convoqué par l’équipe de France U17, Eliès Diallo a trouvé le chemin des filets à trois reprises mercredi contre l’Arménie. Cette performance lui permet de confirmer en sélection les qualités affichées depuis le début de la saison sous le maillot olympien.

Eliès Diallo frappe trois fois en 28 minutes

L’ailier marseillais n’a pas tardé à se mettre en évidence lors de cette rencontre internationale. Ses trois buts ont été inscrits sur une période de 28 minutes, contribuant largement au succès de l’équipe de France U17 face à l’Arménie. Ce triplé intervient alors que le joueur continue de progresser avec les équipes de jeunes de l’OM. Son efficacité offensive est également visible en sélection, où il a profité de cette rencontre pour se montrer décisif à plusieurs reprises.

Douze buts en huit rencontres avec l’OM

En National U17, Eliès Diallo affiche déjà des statistiques particulièrement élevées. L’attaquant marseillais totalise 12 buts en huit rencontres disputées depuis le début de la saison. Avec ce nouveau triplé face à l’Arménie, le jeune Olympien poursuit donc une dynamique marquée par son rendement devant le but. Ses performances en club trouvent désormais un prolongement avec l’équipe de France U17.