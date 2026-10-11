OM : Les choix difficiles envisagés en coulisses…

La situation financière de l’OM aurait conduit la direction marseillaise à envisager des scénarios particulièrement lourds ces derniers mois. Selon le New York Times, le club savait dès l’été que la saison serait compliquée et aurait même étudié l’hypothèse de renoncer à la Ligue Europa afin de repartir sur de nouvelles bases financières. Le mercato hivernal dépendra désormais en grande partie du prochain passage devant la DNCG.

« Nous savions que le mercato allait être difficile »

Le New York Times apporte de nouveaux éléments sur les coulisses de l’été marseillais.

Selon une source proche de Frank McCourt citée par le média américain, la direction savait que les contraintes économiques imposeraient des choix difficiles, avec des conséquences potentielles aussi bien sur le sportif que sur les finances.

« Nous savions que le mercato allait être difficile, et que cette saison serait compliquée. Mais nous ne sommes pas en mode panique. »

Un discours qui confirme le contexte très particulier dans lequel Grégory Lorenzi a dû travailler durant son premier mercato à Marseille.

Le directeur sportif avait lui-même expliqué récemment que l’OM avait dû vendre, réduire sa masse salariale et composer avec des marges de manœuvre extrêmement limitées.

L’OM aurait même envisagé de renoncer à la Ligue Europa

C’est probablement l’élément le plus marquant rapporté par le New York Times.

Selon le journal américain, la situation financière aurait été suffisamment tendue pour que l’OM étudie la possibilité de renoncer à participer à la Ligue Europa.

Une option qui aurait permis au club de repartir sur des bases financières différentes, mais qui aurait évidemment représenté un choix très fort sur le plan sportif et institutionnel.

Il s’agirait d’un scénario étudié en interne et non d’une décision qui aurait finalement été prise.

Le mercato de janvier suspendu à la DNCG

Autre élément important : les possibilités de recrutement de l’OM cet hiver restent incertaines.

La marge de manœuvre marseillaise dépendrait en grande partie du prochain rendez-vous devant la DNCG, attendu début décembre.

Grégory Lorenzi avait déjà refusé de garantir des renforts pour janvier, expliquant qu’il était impossible à ce stade de savoir précisément ce que le club serait autorisé à faire.

Le prochain passage devant le gendarme financier du football français sera donc déterminant pour la suite de la saison.

Genesio et la direction échangeraient régulièrement

Le New York Times évoque également les relations entre Bruno Genesio et la direction.

Selon une source citée par le média, les échanges seraient réguliers et les dirigeants connaîtraient les positions de l’entraîneur avant même certaines de ses prises de parole publiques.

Une situation qui serait différente de celle vécue précédemment avec Roberto De Zerbi, selon cette même source.

Genesio a d’ailleurs confirmé vendredi avoir discuté avec Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, affirmant être aligné avec sa direction sur l’urgence actuelle mais aussi sur la nécessité de construire un projet à moyen terme.

Entre les contraintes financières, l’incertitude autour du mercato de janvier et une situation sportive devenue urgente, les éléments rapportés par le New York Times illustrent surtout l’ampleur du chantier auquel l’OM est confronté.