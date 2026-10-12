OM : les images de l’embrouille entre Kondogbia et des supporters marseillais…

La victoire de l’OM à Troyes (0-2) a été marquée par une scène tendue après le coup de sifflet final. Geoffrey Kondogbia, de retour à la compétition après plusieurs semaines d’absence, a eu un échange musclé avec des supporters marseillais qui l’ont interpellé à la sortie de la rencontre.

Kondogbia pris à partie après le match

Entré à la 87e minute à la place d’Angel Gomes, Geoffrey Kondogbia retrouvait les terrains après une longue absence.

Mais quelques minutes après la victoire marseillaise, le milieu de terrain a vécu un après-match plus agité.

Selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters ont interpellé le joueur en lui lançant notamment « t’es pas bon ».

« Respecte mon grand »

Kondogbia n’a pas laissé passer la remarque. Le milieu marseillais a répondu directement à l’un des supporters :

« Respecte mon grand. »

L’échange est ensuite devenu tendu, sans toutefois aller plus loin.

Une scène qui contraste avec la satisfaction générale autour de l’OM après un succès important à Troyes.

🚨 Ça a chauffé entre un supporter de l’OM et Geoffrey Kondogbia… 📽️ @onvaaustade sur Tiktok #TeamOM #ESTACOM https://t.co/RTDt5ZFwJ7 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 11, 2026

Un retour à la compétition dans un contexte particulier

Cette rencontre représentait pourtant une bonne nouvelle pour Kondogbia sur le plan sportif. Le joueur de 33 ans n’avait plus disputé de match depuis le 30 août face à Monaco. Son entrée en fin de rencontre marque donc son retour dans la rotation de Bruno Genesio.

Avec l’absence de Pierre-Émile Højbjerg, ce retour peut rapidement devenir important dans l’entrejeu marseillais.

La soirée restera donc positive sur le plan collectif avec la victoire 2-0, mais cet échange tendu entre Kondogbia et certains supporters est venu apporter une note plus électrique à l’après-match.