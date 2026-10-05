OM : alors que les hommes sont attendus au tournant dimanche, les Marseillaises restent invaincues !

Alors qu’elles menaient 3-1 à un peu plus de vingt minutes de la fin, les Marseillaises ont concédé le match nul face à Strasbourg (3-3), samedi, lors de la quatrième journée d’Arkema Première Ligue. L’équipe de Nicolas Chabot conserve néanmoins son invincibilité et occupe la quatrième place du championnat.

Les joueuses de l’Olympique de Marseille peuvent nourrir de gros regrets. Sur la pelouse de la Meinau, elles pensaient avoir fait le plus difficile en prenant deux buts d’avance contre Strasbourg. Mais un penalty puis une égalisation encaissée dans le temps additionnel ont privé les Marseillaises d’une troisième victoire cette saison.

Une réaction immédiate après l’ouverture du score

Strasbourg a ouvert le score à la 26e minute par l’intermédiaire d’Ana-Maria Crnogorčević. La réaction marseillaise ne s’est toutefois pas fait attendre.

Trois minutes plus tard, Habibou Ouédraogo a remis les deux équipes à égalité, avant que Mathilde Bourdieu ne permette à l’OM de prendre l’avantage dès la 30e minute. Deux buts inscrits en l’espace de deux minutes qui confirmaient la capacité des Marseillaises à réagir immédiatement.

Cette réalisation possédait également une saveur particulière pour Mathilde Bourdieu. L’attaquante a inscrit à cette occasion son 50e but en Arkema Première Ligue.

Au retour des vestiaires, l’OM a continué à pousser. Habibou Ouédraogo a signé un doublé à la 66e minute sur un service de Louise Fleury, offrant alors deux longueurs d’avance à son équipe.

Avec un score de 3-1 et une nette domination dans le jeu, Marseille semblait se diriger vers une nouvelle victoire.

Deux points perdus dans les dernières minutes

La rencontre a basculé à la 73e minute. Après intervention de la VAR, Strasbourg a obtenu un penalty transformé par Kristin Kögel. Les Alsaciennes sont ainsi revenues à 3-2 et ont relancé une fin de match jusqu’alors maîtrisée par les joueuses de Nicolas Chabot.

Malgré plusieurs occasions de faire définitivement la différence, l’OM n’est pas parvenu à inscrire un quatrième but. Cette inefficacité a finalement coûté cher.

Dans le temps additionnel, Kristin Kögel a signé un doublé d’une frappe enroulée qui a terminé dans la lucarne marseillaise. Une égalisation intervenue à la 92e minute, laissant forcément un goût amer aux Olympiennes.

Les statistiques illustrent les regrets que peut nourrir l’OM. Les Marseillaises ont frappé à 19 reprises, contre seulement six tentatives strasbourgeoises. Elles ont également cadré neuf tirs, contre quatre pour leurs adversaires.

Cette domination n’aura finalement rapporté qu’un point.

Les Marseillaises toujours invaincues

Malgré ce scénario frustrant, le début de saison de l’équipe féminine de l’OM reste très encourageant. Après quatre journées, Marseille n’a toujours pas perdu en championnat.

Avec deux victoires et deux matches nuls, les joueuses de Nicolas Chabot totalisent huit points et occupent la quatrième place, derrière l’OL, le PSG et le Paris FC.

L’OM reste donc au contact du podium et confirme ses ambitions dans ce début d’Arkema Première Ligue. Le contenu proposé à Strasbourg, notamment sur le plan offensif, démontre que cette équipe possède les qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleures formations du championnat.

Les Marseillaises devront en revanche apprendre à mieux gérer leurs temps faibles et leurs fins de match. Mener 3-1 à un peu plus de vingt minutes du terme puis concéder l’égalisation dans le temps additionnel constitue forcément une occasion manquée.

Le prochain rendez-vous face à Fleury permettra de mesurer leur capacité de réaction. Ce match précédera un déplacement particulièrement attendu sur la pelouse de l’OL, référence absolue du football féminin français.

Avant ces deux rencontres importantes, le bilan reste positif : les Marseillaises sont toujours invaincues, solidement installées dans la première partie du classement et capables de produire un football offensif. Mais à Strasbourg, elles ont clairement laissé échapper deux points.