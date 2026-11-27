Au lendemain des violents affrontements survenus au Vélodrome lors d’OM–Levski Sofia (1-0), deux journalistes bulgares présents à Marseille livrent un témoignage particulièrement préoccupant. Sur NOVA TV, ils dénoncent notamment une intervention tardive des secours, des stadiers qui auraient abandonné leur poste et des failles dans la séparation des supporters. Des accusations qui soulèvent de nouvelles interrogations sur le dispositif de sécurité mis en place jeudi soir.

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Les violences survenues jeudi au Stade Vélodrome continuent de provoquer de nombreuses réactions en Bulgarie.

Avant la rencontre de Ligue Europa remportée par l’Olympique de Marseille face au Levski Sofia (1-0), des affrontements ont éclaté entre supporters dans les tribunes.

Selon le bilan communiqué par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l’AFP, onze supporters bulgares ont été blessés, dont cinq transportés à l’hôpital.

Mais ce vendredi matin, deux journalistes de la télévision bulgare NOVA TV, présents à Marseille, ont livré un récit particulièrement critique du déroulement des incidents.

Un supporter aurait attendu plus de 40 minutes avant son évacuation

Interrogés dans l’émission matinale Zdravey, Bulgaria, les journalistes Yasen Deyanov et Kiril Pamukliyski affirment avoir recueilli plusieurs témoignages de victimes.

Selon Pamukliyski, un membre de la délégation bulgare, souffrant d’un important traumatisme crânien, aurait attendu plus de 40 minutes sur une civière dans les couloirs du stade avant son transport à l’hôpital.

Le journaliste assure avoir vu des photographies montrant l’état de cette personne après les violences.

Cette information, si elle était confirmée, poserait la question de la rapidité de la prise en charge médicale.

Elle doit toutefois être considérée avec prudence.

Vendredi matin, la consule générale de Bulgarie à Lyon a indiqué sur NOVA TV ne disposer d’aucun signalement officiel concernant un ressortissant gravement blessé toujours hospitalisé. Elle a également précisé qu’aucun citoyen bulgare ne se trouvait, selon les informations consulaires disponibles à 7h30, dans un établissement hospitalier marseillais.

Les circonstances exactes de la prise en charge médicale restent donc à établir.

« Les stadiers ont littéralement disparu »

Autre accusation formulée par les envoyés spéciaux de NOVA TV : l’absence de personnel de sécurité au moment des violences.

Selon Kiril Pamukliyski, plusieurs supporters bulgares lui auraient expliqué que des stadiers présents à proximité avaient quitté leur poste lorsque des supporters marseillais s’étaient dirigés vers leur secteur.

Les journalistes estiment également que l’intervention des forces de l’ordre aurait été tardive, évoquant un délai d’environ vingt minutes.

Ils s’interrogent notamment sur la possibilité pour plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes selon leur estimation, de traverser différentes parties du Vélodrome pour rejoindre le secteur où se trouvaient des supporters bulgares.

La question de l’ouverture des portes de séparation entre tribunes est également soulevée, sans qu’une intervention volontaire destinée à faciliter les violences ait été établie.

Ces accusations contrastent avec le communiqué de l’OM, qui a salué l’intervention rapide de ses équipes de sécurité pour ramener le calme.

Les journalistes évoquent une attaque organisée

Pour Yasen Deyanov, les incidents ne relèveraient pas d’une simple altercation spontanée entre deux groupes de supporters.

Le journaliste décrit un mouvement coordonné, intervenu quelques minutes avant le coup d’envoi, avec des individus munis notamment de barres, de ceintures et d’engins pyrotechniques.

Il affirme également que des familles et des membres de la délégation du Levski auraient été pris pour cible.

NOVA TV évoque par ailleurs des violences dans Marseille dès la veille de la rencontre.

Ces différents éléments restent à vérifier par les autorités compétentes. Aucune conclusion officielle ne permet à ce stade de confirmer le caractère organisé de l’ensemble des agressions décrites.

Des accusations qui pourraient peser dans l’examen des incidents

Ces révélations interviennent alors que les autorités bulgares réclament des explications à la France et que l’UEFA pourrait examiner les incidents survenus au Vélodrome.

Au-delà des comportements individuels, les conditions de séparation des supporters, la présence des agents de sécurité et la prise en charge des blessés pourraient faire partie des éléments étudiés.

Le règlement disciplinaire européen prévoit notamment que le club organisateur assume des responsabilités en matière de sécurité.

Mais les sanctions éventuelles dépendront des faits établis et des responsabilités retenues, et non des seules déclarations médiatiques.

L’OM a condamné les violences et indiqué travailler avec les autorités pour déterminer précisément ce qui s’est passé.

Les témoignages recueillis par NOVA TV soulèvent donc de sérieuses questions sur la gestion des incidents, sans permettre pour l’instant d’affirmer que des défaillances précises ont été officiellement démontrées.

Une enquête devra permettre de confronter ces accusations aux images de vidéosurveillance, aux rapports des services de sécurité et aux constatations des autorités.