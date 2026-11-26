Le début de la rencontre entre l’OM et le Levski Sofia a été perturbé par des affrontements entre supporters des deux camps. Des fumigènes ont été échangés autour du parcage visiteurs, avant l’intervention des forces de l’ordre.

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Alors que les joueurs de l’OM et du Levski Sofia venaient d’entrer sur la pelouse, des échauffourées ont éclaté dans le stade. D’après La Provence↗, les incidents se sont poursuivis pendant une dizaine de minutes, au niveau du parcage visiteurs situé dans la tribune Jean Bouin.

Des fumigènes échangés autour du parcage visiteurs

Une cinquantaine de supporters↗ bulgares, installés dans l’espace réservé au Levski Sofia, auraient vraisemblablement provoqué le virage Sud. Des dizaines de supporters marseillais ont alors quitté leur secteur pour courir en direction du parcage, où des insultes et des fumigènes ont été échangés. Une première accalmie est ensuite intervenue, mais une seconde salve de supporters marseillais est arrivée dans la zone. De nouveaux fumigènes ont été utilisés au cours de cette charge, prolongeant les tensions observées au début de la rencontre.

Les forces de l’ordre interviennent

Après cette deuxième charge, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les supporters↗ présents autour du parcage du Levski Sofia. Les affrontements avaient débuté au moment de l’entrée des joueurs sur la pelouse et ont donc accompagné les premières minutes du match.