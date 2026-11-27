Les violents affrontements survenus jeudi au Vélodrome lors d’OM–Levski Sofia (1-0) pourraient avoir des conséquences disciplinaires pour l’Olympique de Marseille. Onze supporters bulgares ont été blessés, dont cinq hospitalisés. En s’appuyant sur le règlement de l’UEFA et les précédents concernant le club phocéen, plusieurs sanctions sont envisageables : amende financière, fermeture partielle de tribune ou huis clos. L’OM possède également un sursis disciplinaire qui pourrait peser dans l’examen des incidents. Aucune sanction n’a toutefois été prononcée à ce stade.

La victoire de l’Olympique de Marseille face au Levski Sofia (1-0) a été marquée par de violents incidents dans les tribunes du Vélodrome.

Avant le coup d’envoi, des affrontements ont opposé des supporters marseillais et bulgares. Des jets de projectiles et de fumigènes ont également été signalés.

Selon le bilan communiqué par la préfecture à l’AFP, onze supporters du Levski ont été blessés, dont cinq ont nécessité une hospitalisation.

Ces événements pourraient donner lieu à une procédure disciplinaire de l’UEFA. Mais quelles sanctions Marseille risque-t-il réellement ?

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Amendes et fermetures de tribunes : ce que prévoit le règlement UEFA

L’article 16 du règlement disciplinaire de l’UEFA encadre notamment la responsabilité des clubs concernant les incidents provoqués par leurs supporters.

Il vise les jets d’objets, l’utilisation d’engins pyrotechniques, les troubles dans les tribunes et les défaillances dans l’organisation des rencontres.

Plusieurs mesures disciplinaires sont prévues.

Une amende financière constitue une première possibilité. Son montant dépend notamment de la nature des infractions retenues, de leur gravité et des éventuels antécédents.

Une fermeture partielle du stade pourrait également être décidée, si l’UEFA estime qu’un secteur de tribune doit faire l’objet d’une sanction.

Enfin, un match à huis clos total fait partie des mesures possibles pour des incidents particulièrement graves.

Il ne s’agit pas d’une sanction automatique : l’instance européenne devra examiner les rapports officiels, les responsabilités et les circonstances des affrontements.

L’OM possède déjà un sursis concernant le Virage Sud

Un précédent pourrait peser dans l’analyse disciplinaire.

Le 13 novembre 2025, après la rencontre face à l’Atalanta Bergame, l’UEFA avait infligé à Marseille 71 625 euros d’amendes, ainsi qu’une fermeture partielle du Virage Sud avec sursis pendant deux ans.

Cette dernière mesure avait été prononcée à la suite de l’utilisation d’engins pyrotechniques.

Le sursis court donc encore au moment des incidents face au Levski Sofia.

Selon l’article 26 du règlement disciplinaire, une sanction avec sursis peut être mise à exécution en cas de nouvelle infraction de même nature durant la période probatoire.

L’utilisation de fumigènes jeudi pourrait ainsi constituer un élément important, si l’UEFA établit une nouvelle infraction comparable imputable aux supporters marseillais.

En revanche, les bagarres ne provoqueraient pas automatiquement l’activation d’un sursis initialement prononcé pour des faits pyrotechniques.

Les précédents : Marseille a déjà connu des sanctions importantes

L’OM possède plusieurs antécédents disciplinaires en compétition européenne.

En avril 2022, après les incidents survenus lors de la réception du PAOK Salonique, Marseille avait notamment écopé d’une amende de 80 000 euros et d’une fermeture du Virage Nord.

Une sanction financière supplémentaire de 18 000 euros avait également été prononcée pour l’obstruction des passages.

Plus récemment, en novembre 2025, les incidents contre l’Atalanta avaient entraîné les 71 625 euros d’amendes et la fermeture partielle avec sursis du Virage Sud.

Ces précédents montrent que l’association d’une sanction financière et d’une fermeture de tribune est une possibilité concrète dans ce type de dossier.

Mais les décisions antérieures ne constituent pas un barème automatique permettant de prédire la prochaine sanction.

Un huis clos total est-il envisageable ?

La gravité des affrontements et le bilan des blessés constituent des éléments susceptibles d’être examinés par l’UEFA.

La question du dispositif de sécurité pourrait également être étudiée, notamment après le déplacement de supporters entre les tribunes et les violences survenues à proximité du secteur visiteurs.

Le règlement européen prévoit une responsabilité particulière pour le club organisateur concernant la sécurité de la rencontre.

Cependant, l’intervention des services de sécurité, qui ont permis de rétablir le calme avant le coup d’envoi, pourrait également être prise en compte dans l’appréciation des circonstances.

Un huis clos total ne peut donc pas être exclu juridiquement, mais rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que cette sanction sera retenue.

Le Levski Sofia également concerné ?

Une éventuelle procédure ne viserait pas nécessairement uniquement Marseille.

Si des infractions sont établies du côté des supporters bulgares, le Levski Sofia pourrait lui aussi être sanctionné.

Le club possède d’ailleurs un antécédent récent : le 12 novembre 2026, l’UEFA lui avait infligé une amende et une fermeture partielle avec sursis pour des incidents impliquant ses supporters.

Les responsabilités des deux clubs devront toutefois être appréciées séparément.

Pour l’OM, les sanctions possibles vont donc d’une amende à une fermeture de tribune, voire à un huis clos dans l’hypothèse la plus sévère.

Le sursis encore actif du Virage Sud représente un facteur supplémentaire à surveiller.

Mais à ce stade, aucune décision n’a été annoncée par l’UEFA. Seule l’analyse disciplinaire des incidents permettra de déterminer si Marseille doit être sanctionné et, le cas échéant, dans quelle mesure.