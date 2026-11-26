Football Club de Marseille vous retrouve à 20h30 pour le débrief d’OM–Levski Sofia. Benjamin Courmes sera accompagné de Jean-Charles De Bono et Franck Conte pour analyser la rencontre de Ligue Europa et échanger avec vous dans le chat.

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Après le rendez-vous européen au Vélodrome, le plateau FCM reviendra sur le match dans son ensemble. Les analyses collectives et individuelles permettront de discuter des choix, des performances et des moments importants. Le débrief sera à suivre sur ce direct YouTube à partir de 20h30↗.

Trois enseignements, les choix du coach et trois chiffres

Chaque intervenant partagera d’abord ce qu’il retient en priorité de la rencontre. Ces trois enseignements ouvriront une analyse à chaud du contenu marseillais. Le jeu collectif, l’organisation défensive, les temps forts et les temps faibles seront au cœur des échanges. Le plateau examinera aussi l’efficacité dans les deux surfaces et les décisions du coach. Le onze de départ, le système, les ajustements tactiques, le timing des remplacements et l’utilisation du banc feront partie de la discussion. Trois statistiques maximum permettront d’illustrer les éléments qui auront pesé dans la rencontre.

Les joueurs suivis, le Man of the Match et la Merguez

Le débrief reviendra sur les trois joueurs choisis pendant l’avant-match FCM↗. Leurs prestations seront examinées à partir de leurs performances et de leurs statistiques. Chaque intervenant pourra confronter ses attentes d’avant-match à ce qu’il aura observé sur le terrain. Le plateau désignera également son Man of the Match et sa Merguez du Match. Chacun présentera ses choix et les arguments qui les accompagnent. Ces séquences prolongeront l’analyse individuelle du match.

Vos questions, vos réactions et vos désaccords auront leur place dans cette émission. Retrouvez Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Franck Conte dès 20h30 pour partager votre lecture d’OM–Levski Sofia avec la communauté FCM.