À quelques heures d’affronter l’Olympique de Marseille au Vélodrome, ce jeudi à 18h45 en Ligue Europa, Julio Velázquez a envoyé un message très clair à Bruno Genesio. L’entraîneur du Levski Sofia estime que toute la pression repose sur les Marseillais, contraints de s’imposer pour rester dans la course à la qualification. Mais le technicien espagnol assure que son équipe ne vient pas à Marseille pour faire de la figuration.

Avec seulement trois points pris lors de ses quatre premières rencontres de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille n’a plus beaucoup de marge de manœuvre.

Après trois défaites consécutives, la victoire obtenue sur la pelouse du Bayer Leverkusen a permis aux joueurs de Bruno Genesio de conserver un espoir de qualification.

Mais face au Levski Sofia, ce jeudi au Stade Vélodrome, un nouveau faux pas compliquerait sérieusement la situation européenne du club phocéen.

Une pression parfaitement identifiée par Julio Velázquez, entraîneur de la formation bulgare.

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« Toute la responsabilité est sur Marseille »

Présent en conférence de presse mercredi soir, le technicien espagnol a expliqué que son équipe abordait cette rencontre avec une certaine liberté.

Dans des déclarations retranscrites par la télévision publique bulgare BNT, Velázquez a rappelé que le Levski avait déjà atteint un objectif important cette saison : retrouver la phase principale d’une compétition européenne après seize années d’absence.

« Toute la responsabilité est sur eux. Ils doivent gagner à tout prix », a-t-il notamment déclaré, dans des propos traduits du bulgare.

Une manière de rappeler que les attentes sont particulièrement élevées autour de l’OM, malgré un début de campagne européenne compliqué.

Pour le coach du Levski, Marseille possède une expérience et des moyens financiers nettement supérieurs à ceux de son équipe.

Il estime notamment que le budget de l’OM serait douze à quatorze fois supérieur à celui du club bulgare.

Une différence considérable, qui explique selon lui pourquoi les Marseillais doivent assumer leur statut de favoris.

Levski Sofia : « Nous venons pour gagner »

Mais Julio Velázquez ne compte pas se contenter d’un simple rôle de spectateur au Vélodrome.

L’entraîneur du Levski a assuré que ses joueurs aborderaient cette rencontre avec l’ambition de réaliser un résultat.

« Nous entrons sur le terrain avec un seul objectif : gagner le match », a-t-il affirmé.

Le technicien insiste sur l’organisation collective et l’engagement de son équipe, deux qualités qui lui ont permis de retrouver la scène européenne.

Il considère également que ce déplacement à Marseille représente une occasion importante de progresser.

Pour le Levski, l’objectif sera donc de profiter de l’expérience tout en essayant de créer la surprise face à un adversaire considéré comme supérieur sur le papier.

Un OM qui doit aussi rassurer après Le Mans

Cette rencontre intervient dans un contexte particulier pour Bruno Genesio.

Dimanche, l’OM a concédé une nouvelle défaite frustrante face au Mans (2-3), alors que les Marseillais menaient 2-0 à la mi-temps.

Un résultat qui a mis fin à une série de cinq victoires consécutives en Ligue 1 et ravivé les interrogations sur la solidité mentale et défensive du groupe.

Mercredi, Genesio a notamment évoqué une fébrilité collective lorsque les événements tournent en défaveur de son équipe.

Face au Levski, Marseille devra donc répondre à plusieurs attentes : retrouver de la solidité, maîtriser la rencontre et surtout obtenir les trois points.

Julio Velázquez l’a parfaitement compris : l’OM n’a plus réellement le droit à l’erreur dans sa campagne européenne.

Mais si les Bulgares abordent cette rencontre avec moins de pression, ils n’en restent pas moins déterminés à profiter des difficultés marseillaises pour tenter de créer la surprise au Vélodrome.