Après trois défaites pour débuter sa campagne de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a retrouvé l’espoir grâce à son succès surprise sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0). Ce jeudi à 18h45, les hommes de Bruno Genesio reçoivent le Levski Sofia au Stade Vélodrome avec l’obligation de confirmer. Dans notre nouvel Avant-match, nous analysons cet adversaire bulgare, son mercato, ses forces et faiblesses, ainsi que les choix possibles de l’entraîneur marseillais.

Voir sur YouTube

Levski Sofia : un adversaire en confiance et performant en Europe

Contrairement à l’OM, le Levski Sofia a plutôt bien négocié son début de campagne européenne. Avec sept points en quatre rencontres, le club bulgare occupe la dixième place de la phase de ligue.

Après une défaite contre Salzbourg (0-1) et un nul face au NEC Nimègue (1-1), les joueurs de Julio Velázquez ont enchaîné deux succès contre le Viktoria Plzeň (2-1) et Jagiellonia (1-0).

Le Levski arrive également en confiance sur le plan national. Leader du championnat bulgare, il reste sur une victoire 4-1 contre le Lokomotiv Sofia.

Un adversaire à ne pas sous-estimer pour les Olympiens, malgré la différence de réputation entre les deux clubs.

Un mercato ambitieux et plusieurs joueurs à surveiller

Le club de Sofia a profité du dernier mercato pour renforcer son effectif avec plusieurs joueurs expérimentés.

Parmi les principales arrivées figure Marko Grujić, milieu serbe passé par Liverpool et le FC Porto. Le Levski a également enregistré les renforts de Reinaldo, Serginho, Álex Centelles, Mehdi Moubarik et Petko Hristov.

Sur le terrain, l’équipe évolue régulièrement en 4-2-3-1 et possède plusieurs éléments offensifs intéressants.

L’avant-centre Juan Perea, auteur d’un doublé lors de la dernière rencontre, représente une menace dans la surface. Everton Bala et Oko-Flex apportent également de la percussion dans les phases offensives.

L’OM devra notamment surveiller les transitions rapides de cette formation bulgare.

OM : quels choix pour Bruno Genesio ?

Après l’exploit à Leverkusen, Marseille a connu une nouvelle désillusion avec sa défaite à domicile contre Le Mans (2-3), alors que les Olympiens menaient de deux buts.

Cette contre-performance pose plusieurs questions sur les choix de Bruno Genesio et la capacité de son équipe à gérer les temps faibles.

L’entraîneur marseillais devra notamment trancher au milieu de terrain. Pierre-Emile Højbjerg peut-il retrouver une place de titulaire ? Quelle association privilégier avec Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ?

Offensivement, les choix autour d’Amine Gouiri, Igor Paixão et Amine Harit seront également déterminants.

Face à un adversaire susceptible de procéder en contre-attaque, l’OM devra trouver le bon équilibre entre ambition offensive et sécurité défensive.

Ligue Europa : Marseille n’a plus beaucoup de marge

Avec seulement trois points après quatre journées, l’Olympique de Marseille doit rapidement combler son retard pour espérer terminer parmi les 24 premiers et poursuivre l’aventure européenne.

La victoire obtenue en Allemagne a relancé les espoirs olympiens. Mais ce succès ne prendra tout son sens que si les Marseillais parviennent à enchaîner face au Levski Sofia.

Devant son public, l’OM a donc une occasion importante de revenir dans la course à la qualification.

OM – Levski Sofia : notre avant-match complet en vidéo

Dans ce nouvel épisode d’Avant-match 10 min, Football Club de Marseille vous propose :

La dynamique et les cinq derniers résultats du Levski Sofia.

Le dernier onze et les joueurs à surveiller.

Les principales recrues du mercato.

Les forces et faiblesses de l’adversaire.

Le onze possible de l’OM et les choix de Bruno Genesio.

Notre pronostic : score et buteurs marseillais.

Et vous, quel onze aligneriez-vous face au Levski Sofia ? Quel est votre pronostic pour ce match décisif en Ligue Europa ?