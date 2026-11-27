Retrouvez le débrief FCM d’OM–Levski Sofia en replay. L’émission du jeudi 26 novembre réunit Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Franck Conte autour de cette rencontre de Ligue Europa disputée au Vélodrome.

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La vidéo du débrief est à retrouver dans le lecteur ci-dessus. Vous pouvez également ouvrir le replay sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille↗ pour suivre l’émission. Le programme annoncé proposait une analyse du match, de ses principales séquences et des prestations individuelles.

Les enseignements du match et les choix du coach

Le rendez-vous s’articule autour des trois enseignements retenus par les intervenants. L’analyse à chaud porte sur le contenu collectif, l’organisation défensive, les temps forts, les temps faibles et l’efficacité dans les deux surfaces. Ces thèmes constituent le cadre du débrief présenté par FCM. Les décisions du coach occupent également une place dans le programme. Le onze de départ, le système, les ajustements tactiques, les changements et la gestion du banc figurent parmi les sujets annoncés. Trois chiffres maximum servent de support à la lecture de la rencontre.

Les joueurs suivis et les distinctions du plateau

L’émission prévoit un retour sur les trois joueurs sélectionnés pendant l’avant-match. Leurs performances, leurs statistiques et les principaux enseignements individuels sont au centre de cette séquence. Le programme comprend aussi les choix du Man of the Match et de la Merguez du Match, accompagnés des arguments des intervenants. Les questions et les réactions des supporters complètent ce rendez-vous de la communauté FCM. Benjamin Courmes présente l’émission avec Jean-Charles De Bono, consultant, et Franck Conte, invité. Le replay permet de retrouver leurs échanges dans leur intégralité.