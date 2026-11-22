À quelques jours de son déplacement au Vélodrome, le Levski Sofia a annoncé que seulement 500 billets avaient été mis à disposition de ses supporters pour affronter l’Olympique de Marseille, jeudi 26 novembre en Ligue Europa. Le club bulgare affirme avoir tenté d’obtenir un contingent plus important, sans succès. Un quota particulièrement réduit qui interroge, alors que le règlement de l’UEFA prévoit normalement un minimum de 5 % de places pour les supporters visiteurs.

L’Olympique de Marseille recevra le Levski Sofia jeudi 26 novembre à 18h45, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Une rencontre importante pour les hommes de Bruno Genesio, qui doivent confirmer leur victoire sur le terrain du Bayer Leverkusen afin de poursuivre leur remontée au classement européen.

Mais à quelques jours du match, c’est une question de billetterie qui fait parler en Bulgarie.

Les supporters du Levski ne disposeront en effet que d’un contingent de 500 places au Vélodrome.

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Le Levski Sofia annonce seulement 500 billets

Dans un communiqué officiel publié le 20 novembre↗, le club bulgare a détaillé les modalités de déplacement de ses supporters à Marseille.

Le Levski précise que 500 billets ont été attribués au secteur visiteurs, au tarif de 20 euros l’unité.

Les demandes de réservation ont été ouvertes le samedi 21 novembre, avec une procédure spécifique imposant notamment aux supporters de communiquer leurs informations d’identité.

Le club précise qu’une inscription ne garantit pas automatiquement l’obtention d’une place.

Mais c’est surtout le nombre de billets disponibles qui interpelle.

Dans son communiqué, le Levski affirme avoir entrepris des démarches auprès du club marseillais, de l’UEFA et des autorités concernées pour obtenir un contingent plus important.

Ces discussions n’auraient pas permis de modifier le quota finalement annoncé.

Une situation largement reprise dans la presse bulgare.

Un quota très inférieur aux 5 % prévus par l’UEFA

Le chiffre de 500 billets paraît particulièrement faible au regard de la capacité du Vélodrome, qui peut accueillir plus de 67 000 spectateurs.

À titre de comparaison, un contingent correspondant à 5 % de 67 000 places représenterait environ 3 350 billets.

Or, le règlement de la Ligue Europa 2026-2027, dans son article 45.01, prévoit que les clubs recevant une rencontre mettent normalement au moins 5 % de leur capacité UEFA à la disposition des supporters adverses.

Cette capacité UEFA peut toutefois différer de la capacité habituelle du stade.

Le quota de 500 billets annoncé pour le Levski représente donc une proportion nettement inférieure à ce seuil réglementaire.

Ce décalage soulève une question : une mesure particulière a-t-elle été décidée pour encadrer le déplacement des supporters bulgares ?

À ce stade, les éléments publics consultés ne permettent pas d’établir les raisons précises de cette limitation.

Il serait donc prématuré d’affirmer que l’OM a décidé seul de réduire ce contingent ou qu’une règle UEFA a été enfreinte.

La presse bulgare s’interroge

L’annonce a été largement commentée dans les médias bulgares.

La Radio nationale bulgare (BNR) a notamment relayé le communiqué du Levski en soulignant que seulement 500 supporters pourraient accompagner leur équipe à Marseille.

Le média Blitz Sport évoque également l’échec des discussions engagées pour obtenir davantage de billets.

Cette limitation pourrait frustrer les supporters du club de Sofia, qui souhaitaient se déplacer plus nombreux pour cette affiche européenne.

Le Levski possède une base de supporters importante et habituée aux déplacements, notamment lors des rencontres européennes.

Mais les considérations de sécurité et les modalités d’accueil des supporters visiteurs peuvent également intervenir dans l’organisation de ces matchs.

Aucune justification officielle détaillée de ce quota n’a cependant été identifiée dans les communications consultées.

Une rencontre capitale pour l’OM en Ligue Europa

Sur le plan sportif, l’OM devra avant tout se concentrer sur la réception du Levski.

Après quatre rencontres européennes, Marseille a pris trois points, grâce à son succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0).

Les Olympiens doivent désormais profiter de leurs rencontres à domicile pour se rapprocher des places qualificatives pour la suite de la compétition.

Le calendrier offre plusieurs opportunités, avec notamment les réceptions du Levski Sofia, du Celta Vigo puis d’Anderlecht.

Pour Bruno Genesio, l’objectif sera de poursuivre la dynamique positive retrouvée avant la trêve internationale.

Du côté bulgare, le Levski cherchera à créer la surprise, mais ne pourra compter que sur un contingent très limité de supporters dans le secteur visiteurs.

Reste à savoir pourquoi seulement 500 places ont été accordées, alors que le règlement européen prévoit normalement une proportion bien plus importante.

Une question à laquelle les autorités compétentes, l’UEFA ou l’OM pourraient apporter des précisions avant la rencontre de jeudi.