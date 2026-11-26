À quelques heures du match entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia, ce jeudi à 18h45 en Ligue Europa, la polémique autour du déplacement des supporters bulgares prend une nouvelle dimension. Daniel Borimirov, directeur exécutif du Levski, dénonce la limitation du parcage visiteurs à 500 places et révèle que son club a proposé de délocaliser la rencontre, voire de l’organiser à Sofia.

La tension monte avant la réception du Levski Sofia au Stade Vélodrome. Et cette fois, ce n’est pas la situation sportive de l’Olympique de Marseille qui fait débat, mais les conditions d’accueil des supporters adverses.

Mercredi, au moment du départ de son équipe pour Marseille, Daniel Borimirov, directeur exécutif du club bulgare, a exprimé sa colère devant les caméras de la télévision publique BNT.

En cause : la décision des autorités françaises de limiter à 500 le nombre de supporters du Levski autorisés à assister à cette rencontre de Ligue Europa.

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« C’est inacceptable ce qu’a fait Marseille »

Pour le dirigeant bulgare, la restriction est disproportionnée. Dans des déclarations relayées par BNT, Borimirov dénonce une réduction de plus de 85 % du contingent habituellement prévu pour les supporters visiteurs.

« Pour nous, ce qu’a fait Marseille est inacceptable », a-t-il notamment déclaré, dans des propos traduits du bulgare.

Le dirigeant estime que les deux clubs ne bénéficient pas d’un traitement équitable et regrette que les supporters du Levski soient aussi peu nombreux alors que le Vélodrome pourrait accueillir près de 57 000 spectateurs.

Il interpelle également les autorités françaises sur leur capacité à assurer la sécurité d’une telle rencontre.

Ces critiques visent directement Marseille dans son discours, même si la restriction du parcage relève des décisions prises par les autorités françaises pour des raisons de sécurité.

Le Levski voulait jouer dans une autre ville… ou à Sofia !

C’est la révélation la plus étonnante de cette intervention. Selon Daniel Borimirov, le Levski a proposé à l’UEFA de modifier le lieu de la rencontre si les autorités françaises considéraient ne pas pouvoir assurer la sécurité d’un contingent visiteurs plus important.

Le dirigeant évoque plusieurs possibilités : disputer le match dans une autre ville, dans un autre pays, ou même inverser la rencontre pour accueillir l’OM à Sofia.

Une proposition particulièrement inhabituelle à la veille d’une rencontre européenne. L’UEFA n’a cependant annoncé aucune modification du calendrier ou du lieu du match.

La rencontre reste donc programmée ce jeudi à 18h45 au Stade Vélodrome.

Une protestation officielle adressée à l’UEFA

La colère du club bulgare ne se limite pas aux déclarations de son directeur exécutif. Le 22 novembre, le Levski avait déjà adressé un courrier officiel à l’UEFA pour contester la décision française.

Le club y rappelait que le règlement de la Ligue Europa prévoit normalement un contingent visiteurs correspondant à au moins 5 % de la capacité UEFA du stade, sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité.

Dans le cas du Vélodrome, cela représenterait environ 3 400 billets, selon le calcul du Levski. Le quota finalement autorisé de 500 places constitue donc une réduction considérable.

De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a justifié les restrictions d’accès par les risques de troubles à l’ordre public associés à la rencontre.

Un arrêté encadre également les déplacements des supporters bulgares, avec un point de rassemblement prévu place de la Joliette, avant leur acheminement vers le stade.

Le Vélodrome sera malgré tout largement rempli

Malgré cette controverse, une forte affluence est attendue ce jeudi à Marseille. Selon les informations d’ici Provence, environ 56 000 spectateurs, dont 500 supporters bulgares, devraient assister à cette cinquième journée de Ligue Europa.

Sur le terrain, l’enjeu est important pour les joueurs de Bruno Genesio. Après trois défaites lors de ses quatre premiers matchs européens, l’OM doit confirmer son succès face au Bayer Leverkusen pour rester dans la course à la qualification.

De son côté, Daniel Borimirov estime que le Levski possède les moyens de repartir de Marseille avec au moins un point.

Une rencontre déjà importante sportivement, qui se disputera donc dans un climat marqué par les protestations du club bulgare sur les conditions d’accueil de ses supporters.