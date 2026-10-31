L’OM a remporté ses trois derniers matches de Ligue 1, mais cette série ne convainc pas Jérôme Rothen. Sur RMC, le consultant juge l’équipe de Bruno Genesio encore trop fragile pour terminer dans les six premiers. La réception de Toulouse, dimanche, donnera aux Marseillais une occasion de lui répondre.

Un redressement qu’il juge insuffisant

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Après ses succès contre Troyes, Angers et Le Havre, Marseille a repris des points et de l’air au classement. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen reconnaît cette amélioration : « Au niveau comptable, ils sont bien revenus après leur début de saison catastrophique. Ce qui peut leur donner aussi espoir, c’est le manque de constance et de régularité des équipes de tête. »

Pour l’ancien international français, les résultats ne dissipent pourtant pas les doutes sur le niveau de jeu olympien. « Marseille peut en profiter. Mais je pense que cette équipe reste faible », estime-t-il, avant de livrer son pronostic : « La vérité, c’est que l’OM n’a pas la tête à finir dans les six premiers du championnat. »

La fin de match contre Le Havre nourrit ses doutes

Rothen retient surtout la frayeur vécue face au Havre↗. L’OM s’est imposé 4-3 après avoir mené 4-0, laissant son adversaire revenir à un but dans les dernières minutes. « Il peut y avoir des miracles mais quand on voit ce qui s’est passé face au Havre… C’est tellement fragile », lance le consultant.

Il redoute que ces difficultés pèsent davantage lorsque le calendrier se durcira↗ : « Quand le calendrier va être un peu plus dur, l’OM va disparaître. L’Europe, je n’y crois pas. »

Huitième à trois points du podium, Marseille reçoit Toulouse dimanche. Après trois victoires, l’enjeu pour les joueurs de Genesio sera de montrer qu’ils peuvent aussi maîtriser un match jusqu’au bout.