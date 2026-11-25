Dans un entretien accordé au Guardian, Timothy Weah évoque la pression autour de l’OM, son rôle de capitaine et sa relation avec Pierre-Emile Højbjerg. L’international américain parle également de Bruno Genesio et de sa volonté de se concentrer sur Marseille après une Coupe du monde difficile.

Le brassard, les supporters, les critiques et la sélection : Timothy Weah aborde plusieurs aspects de son quotidien dans un entretien signé Luke Entwistle, publié le 24 novembre dans The Guardian↗. Voici ses principales déclarations, traduites de l’anglais.

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Les médias et le sentiment de jouer pour un club mal-aimé

L’un des passages les plus marquants concerne le regard porté sur l’OM. Weah estime que les résultats marseillais ne reçoivent pas le même traitement selon qu’ils sont positifs ou négatifs. Il décrit cette hostilité ressentie comme une source de motivation.

« Beaucoup de médias veulent voir Marseille perdre, à 100 %. Quand on perd, tout le monde nous tombe dessus, et quand on gagne, personne ne nous accorde de mérite. Marseille est un club détesté, et il n’y a rien de mieux que de gagner en jouant pour un club détesté. J’adore être du côté de ceux qu’on déteste, parce que cela te donne cette motivation, cette envie, cette faim de réussir et de gagner des titres. »

Højbjerg garde une place centrale malgré le changement de brassard

Nommé capitaine cet été, Weah mesure la confiance qui lui a été accordée. Une responsabilité qu’il décrit comme une reconnaissance de son investissement :

« C’est un sentiment incroyable d’être considéré comme un leader, surtout lorsque cela vient de l’entraîneur. J’ai énormément travaillé ici, et le fait que tout le monde me voie comme quelqu’un capable de diriger l’équipe et de continuer à la diriger est un sentiment incroyable. »

L’Américain n’entend cependant pas effacer le rôle de Pierre-Emile Højbjerg. Alors que Genesio avait déjà maintenu le Danois parmi ses leaders↗, Weah explique comment il a abordé cette transition :

« Cet été, quand on m’a donné le brassard, la situation n’était pas idéale. J’ai estimé qu’il était juste de laisser Pierre conserver cette importance et ce leadership… Pour moi, Pierre reste le capitaine principal, et je le laisse continuer à s’exprimer. »

Des supporters exigeants et une pression qui touche toute la ville

Weah insiste également sur la dimension mentale de son expérience marseillaise. Il comprend les attentes des supporters et relie leur exigence à l’investissement qu’ils consacrent au club.

« Il faut être préparé mentalement et prêt à affronter les jours difficiles quand ils arrivent, tout en sachant profiter des bons moments. Cela peut te construire ou te briser si tu laisses tout cela trop te monter à la tête. Les supporters sont très exigeants. Ils dépensent leur argent durement gagné pour venir nous voir jouer. Quand on perd, cela affecte la ville ; quand on gagne, toute la ville vibre. »

Une proximité avec Bruno Genesio

L’international américain souligne aussi les points communs qu’il partage avec Bruno Genesio. Il met notamment en avant leur tempérament et leur manière de regarder vers la suite :

« Je suis vraiment calme, positif et tourné vers l’avenir, et lui aussi. »

Le joueur salue le travail de son entraîneur après un début de saison compliqué. L’entretien revient sur les cinq victoires consécutives en Ligue 1, une série interrompue par la défaite contre Le Mans↗. Weah reste toutefois prudent sur les résultats à venir : il rappelle que la dynamique du moment ne protège pas d’un prochain revers.

La priorité à l’OM après une Coupe du monde frustrante

Sur le plan international, Weah revient sur un été décevant. Titulaire lors des quatre rencontres des États-Unis au Mondial 2022, il n’a débuté qu’un match lors de l’édition 2026. Il porte un regard critique sur sa prestation face à la Turquie :

« J’ai abordé ce match en réfléchissant beaucoup trop. Quand tu réfléchis trop, tes pieds ne fonctionnent plus. Cela a été difficile pour moi. Après le match, je savais que ce n’était pas comme cela que je voulais jouer pour ma sélection. »

Sans nouvelle apparition avec les États-Unis depuis cette rencontre, le Marseillais souhaite retrouver la sélection grâce à ses performances en club. Il refuse cependant de précipiter ce retour :