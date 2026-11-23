La rencontre Olympique de Marseille – Le Mans FC s’est terminée sur le score de 2–3. Retrouvez les chiffres du match et les principaux faits de cette rencontre de Ligue 1.

Les buteurs

Amine Gouiri (33′); Igor Paixao (40′); Louis Mafouta (70′); Erwan Colas (84′); Jean Vercruysse (90′ +5).

Le onze de Olympique de Marseille

Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia, Tochukwu Nnadi, Conrad Jaden Egan-Riley, Nayef Aguerd, Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri, Himad Abdelli, Igor Paixao.

Changements : Keyliane Abdallah remplace Amine Harit (89′); Alexi Koum remplace Ulisses Garcia (89′); Nouhoum Kamissoko remplace Geoffrey Kondogbia (74′); Angel Gomes remplace Tochukwu Nnadi (74′).

Cartons : Himad Abdelli (jaune, 80′); Geoffrey Kondogbia (jaune, 69′); Tochukwu Nnadi (jaune, 67′).

Le onze de Le Mans FC

Nicolas Kocik, Lucas Buades, Lucas Calodat, Samuel Yohou, Rayan Bamba, Harold Voyer, Antoine Rabillard, Lucas Bretelle, Louis Mafouta, Dame Gueye, Daouda Traore.

Changements : William Harhouz remplace Louis Mafouta (83′); Noa Boisse remplace Lucas Buades (83′); Raul Torrente remplace Harold Voyer (83′); Jean Vercruysse remplace Antoine Rabillard (63′); Erwan Colas remplace Dame Gueye (63′).

Cartons : Daouda Traore (jaune, 88′); Rayan Bamba (jaune, 80′); Harold Voyer (jaune, 71′); Antoine Rabillard (jaune, 53′).

Les statistiques