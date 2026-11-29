L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre ce dimanche 29 novembre pour la 12e journée de Ligue 1. Après son incroyable défaite face au Mans (2-3), l’équipe de Bruno Genesio doit impérativement réagir en championnat. Horaire, diffusion TV, contexte, onze probable et déclarations de l’entraîneur marseillais : voici toutes les informations avant cette rencontre à l’Abbé-Deschamps.

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Auxerre – OM : quelle heure et quelle chaîne TV ?

Le coup d’envoi d’Auxerre – OM sera donné ce dimanche 29 novembre à 15 heures, au stade de l’Abbé-Deschamps, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur Ligue 1+ 3, également accessible via les offres compatibles de DAZN et Prime Video.

Auxerre – OM : Marseille doit effacer le fiasco face au Mans

L’OM retrouve la Ligue 1 une semaine après une défaite particulièrement difficile à digérer. Alors qu’ils menaient 2-0 à la pause grâce à Amine Gouiri et Igor Paixão, les Marseillais ont totalement craqué face au Mans, encaissant trois buts pour finalement s’incliner 3-2 au Vélodrome.

Ce revers a interrompu une série de cinq victoires consécutives en championnat et ravivé les interrogations sur la solidité défensive olympienne. Les hommes de Genesio ont toutefois retrouvé le succès jeudi en Ligue Europa, en dominant le Levski Sofia (1-0).

Face à eux, les joueurs de Will Still cherchent également à retrouver de la confiance. Quinzième du championnat, Auxerre reste sur un match nul encourageant à Monaco (1-1), avec notamment un but de Romain Faivre. Les Bourguignons n’ont remporté aucune de leurs quatre dernières rencontres de Ligue 1.

Le onze probable de l’OM face à Auxerre

Bruno Genesio devra toujours composer sans Emerson Palmieri et Derek Cornelius, qui poursuivent leur rééducation. Geoffrey Kondogbia reste incertain, tandis que Timothy Weah pourrait retrouver le groupe.

L’entraîneur marseillais pourrait revenir à un 4-2-3-1, avec Pierre-Émile Højbjerg et Tochukwu Nnadi devant la défense et Himad Abdelli en soutien d’Amine Gouiri.

Le onze probable de l’OM (4-2-3-1) :

De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Højbjerg, Nnadi – Paixão, Abdelli, Harit – Gouiri.

Cette composition reste une projection, notamment concernant la titularisation de Timothy Weah.

Genesio évoque la pression des résultats

Interrogé samedi en conférence de presse sur les changements d’entraîneurs à Lens et à Rennes, Bruno Genesio a relativisé la stabilité actuelle de l’OM. Le technicien a notamment rappelé qu’il aurait lui-même pu perdre son poste après les nombreuses défaites du début de saison.

« C’est sûr qu’on aurait plutôt parié que je perde ma place après les six ou sept défaites consécutives plutôt qu’à Rennes ou à Lens, où ce sont des clubs où il y a plus de patience. Mais c’est le football d’aujourd’hui, avec une nécessité de résultats sportifs et aussi de faire du business. En première ligne, ce sont les coaches. Il faut être prêt à tout moment et se mettre dans l’esprit que ça peut arriver à tout moment, même si ce sont des moments difficiles. On n’est pas à plaindre, on fait un métier passionnant et on gagne très bien notre vie. Il faut aussi être conscient des inconvénients du job. »

Une déclaration qui souligne le contraste entre la situation de Marseille et celle de plusieurs concurrents directs. Malgré un début de saison particulièrement compliqué, Genesio a conservé la confiance de ses dirigeants. Il doit désormais confirmer le redressement de son équipe sur le terrain.

Face à Auxerre, l’objectif sera de retrouver la victoire en championnat et de ne pas perdre davantage de terrain sur les premières places. Une réaction attendue après la désillusion contre Le Mans.

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