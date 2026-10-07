OM : Maupay très cash sur De Zerbi… et surprenant sur Genesio

Alors que l’OM traverse un début de saison très compliqué et occupe la 17e place de Ligue 1, Neal Maupay refuse de céder au pessimisme. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’attaquant marseillais défend Bruno Genesio, assure voir une progression dans le groupe et revient également sur sa difficile mise à l’écart sous Roberto De Zerbi.

« On a de la chance de l’avoir »

Malgré cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, Bruno Genesio conserve le soutien de Neal Maupay.

L’attaquant insiste sur l’attitude de son entraîneur au quotidien.

« Avec nous, en tout cas, il est toujours très bien, toujours positif. »

Maupay décrit un coach qui « ne lâche pas », continue de travailler et maintient sa confiance envers le groupe malgré les résultats.

Il va même plus loin :

« On a de la chance de l’avoir parce qu’il nous donne énormément de confiance. »

Selon lui, l’attitude parfois plus sombre affichée par Genesio devant les médias ne correspond pas à son comportement avec les joueurs.

« Je sens une réelle progression dans l’équipe »

Maupay assume le décalage entre son discours et le classement actuel de l’OM.

« Je sais que c’est un peu paradoxal de dire ça alors que pour le moment les résultats ne suivent pas, mais je sens une réelle progression dans l’équipe. »

L’attaquant estime donc que le groupe commence à mieux assimiler les principes du staff et reste convaincu que le déclic peut arriver rapidement.

À quelques jours de la reprise, le déplacement à Troyes prend forcément une dimension particulière. Avec un calendrier de Ligue 1 qui va proposer plusieurs adversaires théoriquement à la portée des Marseillais, l’OM va jouer une partie très importante de sa saison dans les prochaines semaines.

Maupay revient sur sa mise à l’écart avec De Zerbi

L’entretien est également marqué par les confidences de Maupay sur la saison dernière et sa relation avec Roberto De Zerbi.

Après avoir été présenté comme le « fils du coach », l’attaquant avait progressivement été mis à l’écart.

Sa réponse est particulièrement sèche :

« En tout cas, moi, je ne traite pas mes enfants comme ça. Après, chacun a sa manière, ses méthodes d’éducation. »

Maupay raconte surtout les conditions difficiles dans lesquelles il devait travailler.

« Quand vous venez à l’entraînement et que vos affaires sont posées dans un Algeco au fond du centre d’entraînement, que vous êtes tout seul à faire des tours de terrain et que vous n’avez pas accès à votre vestiaire, forcément vous en souffrez. »

L’attaquant reconnaît avoir mal vécu cette période, tout en expliquant avoir désormais tourné la page.

Un message aux supporters

Maupay a également tenu à souligner l’attitude des supporters marseillais malgré les mauvais résultats.

Après certaines défaites, il a été marqué par les encouragements du public et estime que cette ferveur constitue « une énorme force » pour le groupe.

Il sait néanmoins que cette patience aura des limites.

« Si on ne gagne pas un match au bout d’un moment, ils vont perdre patience et c’est normal. »

Le discours de Maupay est donc clair : l’OM est en crise de résultats, mais le vestiaire n’a pas lâché Genesio. L’attaquant assure même percevoir une progression et attend désormais que celle-ci se traduise enfin au classement, dès le déplacement à Troyes.