OM : « McCourt parlera quand il aura des choses à dire ou à annoncer ».

Dix ans après le rachat de l’OM par Frank McCourt, l’avenir du club reste entouré d’incertitudes. Dans son bilan publié par RMC Sport, Florent Germain rapporte les doutes de plusieurs acteurs du football français sur les intentions du propriétaire américain. Une vente ou l’arrivée d’un partenaire financier constituent deux scénarios distincts, sans qu’une opération soit annoncée.

McCourt non vendeur ? Certains restent convaincus du contraire

L’actionnaire américain ne serait pas vendeur. Pourtant, plusieurs personnalités importantes du football français ayant côtoyé McCourt seraient persuadées du contraire, rapporte ainsi RMC Sport. Ces convictions entretiennent le flou autour d’une éventuelle vente de l’OM, sans constituer la preuve de négociations engagées.

Du côté de ses conseillers, aucune clarification sur ses intentions à long terme n’accompagne cet anniversaire. Son entourage se limite à cette formule :

« McCourt parlera quand il aura des choses à dire ou à annoncer. » footballclubdemarseille.fr

La question du prix demeure également ouverte. Certains interlocuteurs cités dans le reportage estiment que McCourt sait que le club ne vaut pas un milliard d’euros, malgré sa progression économique. Il ne s’agit toutefois pas d’un prix de vente confirmé.

Une marque attractive, mais un modèle financier sous pression

Le bilan chiffre l’investissement de McCourt à environ 800 millions de dollars en dix ans, en intégrant les apports récents destinés à couvrir les déficits. Le propriétaire souhaite désormais réduire cette dépendance à son financement, avec une politique d’économies qui pèse sur les possibilités sportives.

L’OM conserve pourtant des arguments commerciaux. Ses revenus globaux sont passés de 110,8 millions d’euros en 2015-2016 à 188,7 millions en 2024-2025, soit environ 70 % de hausse. Le possible retour anticipé d’Adidas, avec un contrat annoncé comme plus rémunérateur, représente une perspective supplémentaire.

Ces recettes n’ont cependant pas suffi à équilibrer durablement les comptes. Pour un éventuel investisseur, le potentiel commercial du club s’accompagnerait donc d’un travail de redressement financier.

Un partenaire pour relancer le projet ?

L’ouverture du capital avait déjà été évoquée par Stéphane Richard début septembre, dans Rothen s’enflamme. Le président expliquait alors que McCourt était prêt à accueillir des partenaires, tout en précisant l’état des démarches à cette date :

« Il y a des réflexions. Mais pas de contact. On n’a pas engagé de démarche particulière. » footballclubdemarseille.fr

Cette possibilité permettrait d’apporter des moyens supplémentaires sans impliquer nécessairement le départ de McCourt. Elle reste à concrétiser : le reportage ne présente aucun investisseur identifié ni accord annoncé.

Après dix ans, l’enjeu pour l’OM est désormais de connaître les moyens et les ambitions que son propriétaire compte donner à la suite du projet.