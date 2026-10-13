OM : Molina annonce une bonne nouvelle à venir pour Kamissoko…

Nouhoum Kamissoko pourrait voir sa progression à l’OM lui ouvrir une porte en sélection. Selon le journaliste indépendant Romain Molina, le nouveau staff technique du Mali suivait déjà le milieu avant sa première titularisation à Troyes. Une présence au rassemblement de novembre serait envisageable s’il confirme ses bonnes performances.

Le Mali le suivait déjà avant Troyes

La première titularisation de Nouhoum Kamissoko avec l’OM n’aurait pas été nécessaire pour attirer l’attention des responsables de la sélection malienne. Sur son compte X, Romain Molina indique que le joueur figurait déjà parmi les profils observés :

« Le nouveau staff technique malien suivait déjà Nouhoum Kamissoko avant sa première titularisation avec l’OM hier »

Ce suivi serait donc antérieur à sa prestation remarquée lors de la victoire à Troyes. Aligné aux côtés d’Himad Abdelli, le jeune milieu a notamment montré de la disponibilité, de l’impact à la récupération et une volonté de faire avancer le jeu.

Une possibilité pour novembre, pas une convocation acquise

Romain Molina se projette également sur la prochaine fenêtre internationale. Le journaliste estime que Kamissoko pourrait rejoindre les Aigles du Mali, à condition de poursuivre sur cette voie :

« S’il continue à être performant (car il va jouer à Marseille entre toutes les compétitions avec un effectif réduit), ce ne serait pas étonnant de le voir au sein des Aigles pour le rassemblement de novembre »

Il convient toutefois de distinguer les deux éléments : Molina rapporte un suivi du staff malien, mais présente une convocation en novembre comme une possibilité, et non comme une décision déjà prise.

Le nouveau staff technique malien 🇲🇱 suivait déjà Nouhoum Kamissoko avant sa première titularisation avec l’OM hier S’il continue à être performant (car il va jouer à Marseille entre toutes les compétitions avec un effectif réduit), ce ne serait pas étonnant de le voir au sein des Aigles pour le rassemblement de novembre — Romain Molina (@Romain_Molina) October 12, 2026

Confirmer dans la rotation de Genesio

Pour Kamissoko, la prochaine étape sera d’abord d’enchaîner à Marseille. Avant même Troyes, La Provence évoquait déjà une place à prendre dans la rotation, avec la multiplication des rencontres et les absences dans l’entrejeu.

Les dernières nouvelles données par Genesio sur Højbjerg laissent encore des opportunités au milieu, même si Nnadi et Kondogbia ont retrouvé la compétition à Troyes. La concurrence demeure donc réelle.

Après une première encourageante, Kamissoko a désormais un double horizon : gagner durablement la confiance de Genesio et, éventuellement, convaincre le staff malien de l’appeler en novembre.