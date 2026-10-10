OM : « Nous aussi, on est spectateurs du désespoir »… McCourt directement visé dans DFM

La situation actuelle de l’OM continue de provoquer de vives réactions. Dans Débat Foot Marseille, le débat autour de Grégory Lorenzi et du manque de moyens disponibles a rapidement débouché sur une critique beaucoup plus large de la politique du club. Pour les intervenants, la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur le directeur sportif : Frank McCourt est lui aussi directement visé.





« Lorenzi est spectateur du désespoir »

Au moment d’analyser le mercato et les marges de manœuvre extrêmement réduites de Grégory Lorenzi, le ton est rapidement monté sur le plateau de Débat Foot Marseille.

Notre consultant, Sourigna Manomay résume ainsi la situation du directeur sportif :

« Lorenzi, il est comme pour prendre une phrase du groupe IAM, il est… « spectateur du désespoir ». Il peut rien faire. Et nous aussi, on est spectateurs du désespoir, en regardant ça. »

Une formule forte qui traduit surtout le sentiment d’impuissance exprimé dans le débat face aux contraintes financières et au manque de solutions trouvées durant le mercato.

« Moi, j’en veux à Frank McCourt »

Mais très vite, les critiques se déplacent vers le propriétaire de l’OM.

« Moi, j’en veux à Frank McCourt. Je suis désolé aujourd’hui, quand tu vois ton club, c’est quand même l’Olympique de Marseille. Tu la vois la ferveur. Ça fait 10 ans que tu es là. Qu’est-ce que tu fais ? C’est toi le boss. Tu es propriétaire d’un club. Tu te dois de le maintenir. Quand tu parles d’ambition, tu dois mettre les moyens. », explique Sourigna Manomay sur le plateau de DFM

L’intervenant insiste ensuite sur la responsabilité du propriétaire.

« Tu es en train de détruire la marque »

La critique va encore plus loin. Le problème dépasse désormais les seuls résultats sportifs.

« Ton stade est plein. On peut pas faire de reproches aux supporters qui sont toujours là. L’OM fait vendre. L’OM vend. C’est une marque forte. Tout ce que tu es en train de faire à travers ces stratégies de récession, tu es en train de détruire la marque. En plus de ça, tu détruis le moral des gens et des supporters. En gros, tu es en train de détruire le club. »

Dans DFM, le débat est donc clair : Lorenzi peut être critiqué pour les résultats du mercato, mais pour les intervenants, la responsabilité remonte surtout jusqu’à Frank McCourt et à la stratégie globale qu’il impose aujourd’hui à l’OM.